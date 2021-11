La importancia de la consecución de objetivos en los equipos de trabajo según Rubén Turienzo Emprendedores de Hoy

martes, 9 de noviembre de 2021, 11:25 h (CET)

El plan de negocio es la columna vertebral de cualquier empresa y se desarrolla a partir de objetivos claves. Estas actividades se acompañan de nuevos retos como la alineación de dichos objetivos con las habilidades que tienen los miembros que forman parte de los equipos de trabajo.

Por esta razón, la selección de un personal calificado y cualificado es indispensable para que sean capaces de desarrollar sus habilidades en consecución objetivos equipo de la empresa.

Además, no solo se necesita de un personal preparado, también es imprescindible que la empresa ofrezca las herramientas y la seguridad necesaria para que cada miembro del equipo de trabajo se identifique con el propósito de la empresa. En este sentido, la asesoría de expertos en el área de gestión de equipos, como la de Rubén Turienzo, se vuelve necesaria.

La creación de un clima organizacional motivador Un plan de trabajo y la definición de objetivos específicos no son más que pasos pequeños que se cumplen paulatinamente para alcanzar los objetivos generales de la empresa. Para que esto se cumpla, es necesario que cada miembro de la institución se sienta identificado con cada labor a ejecutar y la creación de un ambiente organizacional que le permita desarrollar todas sus competencias.

Rubén Turienzo, asesor experto en el área organizacional, ofrece métodos educativos que permiten a cada miembro del equipo de trabajo desarrollar su potencial al máximo, a través de un ambiente óptimo de trabajo.

Además, el líder de cada unidad de trabajo debe crear rutas definidas con objetivos claros que les permita a sus miembros desarrollarse de forma eficaz. Esto se puede lograr con la ayuda de un asesor que priorice e identifique las habilidades de cada uno dándole la oportunidad de escoger la labor con las que más identificado esté.

Rubén Turienzo realiza una correcta gestión de crisis Cuando una empresa atraviesa algún momento difícil, ya sea por razones externas o internas, lo recomendable es tomar las acciones necesarias para la gestión correcta de los equipos de trabajo y adecuar los métodos de trabajo a la situación por la que esté atravesando la compañía.

Por ejemplo, en tiempos de pandemia, donde lo principal es preservar la salud de cada miembro de la empresa, hay que adoptar medidas como el aislamiento, donde el trabajo remoto es la solución. En estos momentos los equipos de trabajo deben estar entrenados y capacitados para responder con rapidez y eficacia.

Lo principal es ofrecerles a los miembros de la empresa un soporte que les permita desarrollar sus habilidades y su capacidad de respuesta en cualquier momento. Rubén Turienzo cuenta con las herramientas necesarias para brindar una gestión de equipo integral que permita la consecución de los objetivos planteados.

