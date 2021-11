RS Barcelona celebra su 15 aniversario como referente global en mobiliario y mesas de juego de diseño Comunicae

martes, 9 de noviembre de 2021, 10:03 h (CET) La empresa catalana, que factura 5 millones de euros, exporta el 95 % de su producción y cuenta con clientes como Google, Microsoft o Spotify. Sus futbolines, billares y muebles de diseño se fabrican íntegramente en España y tiene previsto inaugurar su nueva fábrica en junio de 2022 Encontrarse un futbolín o un billar en una oficina ya no sorprende, debido a la creciente gamificación de los espacios de trabajo popularizada por las startups. Lo que sí puede resultar llamativo es descubrir que algunos de los diseños más innovadores de estos productos han salido de la fábrica de RS Barcelona, que acaba de cumplir 15 años como referente internacional en el sector del mobiliario y mesas de juego de diseño.

Los orígenes de esta empresa familiar se remontan a un pequeño taller de chapa metálica fundado en 1975 por Rafael Rodríguez Castillo. Allí nació el primer producto de la empresa, el futbolín RS2, una idea de concepto que quería sacar este tipo de productos de garajes y sótanos para integrarlos en salones y oficinas. La marca RS Barcelona nació en 2006, cuando la empresa comenzó a trabajar con la mítica tienda de muebles y objetos de diseño Vinçon de Barcelona para empezar a vender sus productos más allá del “boca a oreja”.

Actualmente, al frente del negocio están los hijos de su fundador, Rafael Rodríguez y Sergio Rodríguez. En estos años, han llevado a RS Barcelona a diversificar su catálogo en torno al concepto "intense living", con el que quieren imprimir un carácter lúdico a la vida diaria. A los futbolines, pronto se unieron las mesas de ping-pong y los billares, para luego entrar en el segmento de las sillas y mesas de diseño, mueble auxiliar, accesorios e incluso barbacoas.

Estados Unidos, principal mercado

En la actualidad, RS Barcelona factura 5 millones de euros, con un marcado enfoque en la exportación: el 95 % de la producción se destina a otros países, con Estados Unidos como principal mercado. Entre sus clientes internacionales figuran empresas tecnológicas como Google, Microsoft, Spotify y King; la multinacional de medios de pago Mastercard; clubes como el Manchester United; o el gigante de los espacios de trabajo WeWork. En España, sus productos se encuentran en las oficinas de empresas como LinkedIn, en hoteles Novotel e Iberostar, varios restaurantes o en la Barça Flagship Store.

“El concepto de ‘gamificación’ de las oficinas ha llegado más tarde a España que a otros países, donde hace años que este tipo de mobiliario de ocio es habitual. Sin embargo, cada vez tenemos más proyectos en el mercado local, en especial a raíz de la pandemia, cuando empezó a cambiar la mentalidad sobre el lugar de trabajo”, explica María Carrasco, portavoz de RS Barcelona.

El diseño es el principal valor que distingue a la marca RS Barcelona de sus competidores. Sus productos no son simples muebles o mesas de juego al uso, porque mediante el diseño se convierten en piezas únicas que se integran en el espacio y con el resto del mobiliario. Un ejemplo es la mesa-futbolín RS2 Dining, creada en colaboración con el chef José Andrés y el diseñador Juli Capella, que actualmente forma parte de los restaurantes Jaleo de EE. UU.

Nueva fábrica en 2022

Toda la producción de la empresa se realiza en Barcelona, con una plantilla de 30 empleados en la que se supera con creces la paridad, incluso en los puestos de fábrica y taller. A esto se suma un ecosistema de proveedores de proximidad que está permitiendo a la firma sortear la actual crisis de la cadena de suministro. También tienen una filial y almacén en Estados Unidos.

Los planes de futuro de RS Barcelona pasan por trasladarse a una nueva sede de 8.500 m2 que están construyendo en Olesa de Montserrat (Barcelona). Esto permitirá aumentar la producción para atender la creciente cartera de pedidos de la empresa. La nueva sede albergará la fábrica, el almacén, la oficina técnica y de producción y el showroom, con la voluntad de seguir manteniendo en nuestro país todo el proceso creativo y productivo. Por su parte, las oficinas comerciales de RS Barcelona seguirán en la calle Còrsega de Barcelona, junto al showroom-concept store que inauguraron en 2016.

Acerca de RS Barcelona

Fundada en 2006, RS Barcelona es una empresa familiar que diseña, fabrica y comercializa mobiliario y mesas de juego de diseño. Sus futbolines, billares, mesas de ping-pong y otros muebles de diseño se pueden encontrar en oficinas, centros de coworking, restaurantes, hoteles y residencias de todo el mundo. Apuestan por el concepto "intense living", que combina diseño y funcionalidad. Todos sus productos se fabrican en España mediante una filosofía que tiene en cuenta el bienestar de las personas y el medio ambiente.

