Cómo, cuándo y por qué invertir en franquicias

martes, 9 de noviembre de 2021, 09:45 h (CET)

Ni es tan fácil como algunos lo quieren pintar ni es tan complicado como otros lo quieren vender. Invertir en franquicias es, simple y llanamente, una alternativa real para todas aquellas personas -de carácter inversor o emprendedor- que quieren montar un negocio, convertirse en sus propios jefes y unirse a una marca cuyo modelo ha sido anteriormente testado.

No es, por tanto, de extrañar que las franquicias lleven años pisando fuerte en la economía.

Economías de escala La respuesta a esa pregunta no se resume ni mucho menos en una línea, ya que las ventajas de invertir en franquicias son muchas y muy diferentes. Sin duda alguna, la primera es su capacidad de replicarse, teniendo como telón de fondo unas economías de escala de las que se benefician todos los integrantes de su red, tanto los antiguos como los nuevos franquiciados e incluso los recién llegados.

Ayuda y guía con el business plan Además, para aquellos o aquellas a quienes se les pueda atragantar la idea de diseñar un business plan, invertir en franquicias supone poder contar con la ayuda de la central franquiciadora que, si hace bien su trabajo, deberá compartir con el potencial franquiciado qué hacer y cómo para que dicho plan tenga todas las papeletas posibles para ser un éxito en el corto, medio y largo plazo.

Para todos los bolsillos Invertir en franquicias da a toda persona que tenga un poco de dinero ahorrado o capacidad de acceder a financiación la posibilidad de entrar en todos los sectores posibles e imaginables. La mayoría de actividades franquician su negocio. Seguramente alguna habrá que no lo haga, pero hay de casi todo para todos los gustos y bolsillos.

Para todos los gustos Otra de las ventajas de invertir en franquicias es la posibilidad de elegir, entre todos los sectores y entre todas las marcas posibles, aquellos y aquellas que se ajusten a la capacidad de inversión de cada persona. Lo óptimo pasa por entrar en una cadena con cuyo sector y cuyos valores se sienta identificado el inversor o la inversora o el emprendedor o la emprendedora.

De esta forma, además de trabajar para lograr la ansiada rentabilidad, el franquiciado sentirá que su negocio va en línea con su forma de ser y, por tanto, su gratificación llegará por partida doble.

Buen momento para invertir en franquicias El contexto actual se presenta bueno por diferentes razones. Una es porque la pandemia parece golpear con menos fuerza y la economía parece estar recuperándose de lo que ha sido un año y medio para olvidar.

Otra es porque la gente, harta de confinamientos y restricciones, quiere recuperar el tiempo perdido, estar fuera de casa y consumir. Otra más es porque el mercado del Real Estate dispone de muchos locales a un precio más económico que antes del coronavirus.

Sectores con tirón Todo lo anterior hace que invertir en franquicias sea una oportunidad de negocio real, siempre y cuando las cosas se hagan bien. En las franquicias, como en cualquier otro modelo económico, no todo vale. Hay que saber determinar qué sectores tienen más tirón y, dentro de ellos, qué marcas son sus locomotoras.

No es fácil adivinar que, ahora que salimos de una pandemia, todo lo que esté relacionado con el ocio y la salud recibe el aplauso del público. Dicho de otra forma, la hostelería y el fitness son los dos sectores que marcan el ritmo y dos de los que hay que tener muy en cuenta si se quiere invertir en franquicias.

Diferentes y personalizables Pese al tirón de ambos, los expertos en el sector recomiendan invertir en franquicias que, ya sea en la hostelería o en el fitness, apuesten por la innovación, por marcar la diferencia con respecto a sus rivales y por ofrecer un servicio que sus usuarios puedan sentir como único por su capacidad de personalización.

Una de las mejores franquicias de fitness Lo ideal es encontrar una marca que pueda cumplir con todos esos requisitos. Una de ellas es Anytime Fitness. Con cerca de 5.000 clubes abiertos en más de 30 países de todo el mundo, Anytime Fitness está considerada como una de las mejores franquicias de fitness y forma parte del Top 10 de las mejores franquicias a escala global, según el ranking que este año ha elaborado la prestigiosa revista Entrepreneur.

En España, presente desde 2012, la firma cuenta con 35 gimnasios activos -4 propios y 31 en franquicia- a los que, en los próximos 6 meses, sumará al menos 5 más en las provincias de Cantabria, Mallorca y Barcelona.

Servicio personalizable Además de su bagaje, de la solidez económica de su red y del apoyo de su matriz -la estadounidense Self Esteem Brands- Anytime Fitness puede estar en la lista de las empresas que arrojan oportunidades de negocio porque, entre sus principales atributos, se encuentra el carácter personalizado de sus servicios.

Su coaching model está dirigido a que todos sus socios puedan seguir, con la ayuda y supervisión de un entrenador, un plan de entrenamiento que se ajuste a sus necesidades, expectativas, objetivos y, por supuesto, condición física.

Tecnología en el ADN La cadena también puede presumir de haber hecho siempre una fuerte apuesta por la tecnología. Prueba de ello es su app, con la que todos sus usuarios pueden entrenar siempre que quieran y desde donde quieran y poder seguir los más de 1.100 planes de entrenamiento y más de 8.000 ejercicios que la componen.

Los socios de Anytime Fitness pueden entrenar también en cualquiera de los clubes que la cadena tiene abiertos dentro o fuera de España, ya que su llave es universal y abre las puertas de todos los gimnasios de la franquicia.

Encaja en el puzle del Real Estate Además, sus clubes, cuya superficie media oscila entre los 350 y los 450 metros cuadrados, tienen la ventaja de poder implantarse en todos esos locales que la crisis del coronavirus ha obligado a cerrar y que ahora están disponibles y a la espera de ser alquilados o adquiridos a precios mucho más competitivos que antes de la pandemia.

Por si todo lo anterior fuera poco, Anytime Fitness puede estar orgullosa de estar bien posicionada para ofrecer lo que piden millones de personas en todo el mundo: bienestar y salud.

En definitiva, ni es tan difícil como lo pintan, ni tan fácil como lo venden. Invertir en franquicias es posible y puede ser muy rentable si se escoge mejor. Lo importante es saber elegir el qué y con quién.

