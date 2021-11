El discreto impacto de la cultura Venancio Rodríguez Sanz Lectores

martes, 9 de noviembre de 2021, 11:05 h (CET) Escrita por Mijaíl Shólojov, la novela épica “El Don apacible”, es considerada una de las más importantes obras de la literatura rusa del siglo XX.123. Describe la vida y las luchas de los Cosacos del Don durante la Primera Guerra Mundial, la Revolución rusa y la Guerra Civil Rusa vista a través de la historia individual del protagonista Grigori Panteléievich Mélejov. En 1965 se le otorgó a Shólojov el Premio Nobel de Literatura.

Algunas de sus novelas rezuman sinceridad; se puede reconstruir la historia de la cruenta Guerra Civil Rusa en El Don apacible mejor que en cualquier manual de historia contemporánea. Gregori es un pueblerino analfabeto que al comienzo de la Primera Guerra Mundial, le obligan ir a luchar.

Gracias a sus múltiples heroicidades, va ascendiendo en el escalafón militar hasta que llega a ser general. Uno de los pasajes que más recuerdo, es aquel en el que están reunidos los generales del bando ganador, y cuando le toca hablar a Grigori, los demás se le ríen al comprobar su incultura. Aunque, todos aquellos educados generales que se le mofaron, fueron aquellos que al llegar a un pueblo: violaban, saqueaban, desbalijaban, mataban niños, ancianos, etc. Recuerdo que en aquel entonces yo me preguntaba:”

A estos políticos, intelectuales, catedráticos, profesores, licenciados que se erigen como paladines de la justicia, como adalides de los débiles, como abanderados feministas..., me gustaría ver qué es lo que la cultura les impide hacer en una situación así".

¿Apagón general? Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Evangelización y servicio público Jesús Martínez Madrid, Gerona Guerra de leyes laborales Ángel Morillo Triviño, Badajoz El discreto impacto de la cultura Venancio Rodríguez Sanz Las palabras se han de entender y, además, no ofender ​Martín Martínez Martínez, Barcelona