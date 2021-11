Las palabras se han de entender y, además, no ofender ​Martín Martínez Martínez, Barcelona Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 9 de noviembre de 2021, 11:01 h (CET) Las palabras tienen connotaciones negativas o positivas. Las palabras que utilizas reflejan tu pensamiento e influyen en el oyente o el lector. Si dices, «marica», indicas que la persona no te gusta, y posiblemente harás que ésta no sea bien recibida. Porque marica es un «insulto». Si dices homosexual es distinto. Con la palabra «subnormal» ocurre lo mismo. Y con la palabra “disminuido”.

Bien, hay palabras y palabras. Las palabras se han de entender y además no ofender. Hay palabras que son casi insultos. Unas veces, para el que las dice, otras, para el que las escucha.

El otro día hablaba yo con dos personas de Marruecos y dije: Aquí ahora, hay más “moros". Noté su incomodidad.

Dicho esto, me vienen a la cabeza dos temas que me preocupan: 1.El lenguaje es un instrumento. El poder puede utilizarlo para marginar. Y para dirigir el pensamiento. 2.Las redes sociales, la censura que ejercen, el lenguaje que imponen. Es decir lenguaje «políticamente correcto». Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.