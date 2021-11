¿Prohibir la publicidad infantil de algunos alimentos? Jesús Domingo Lectores

martes, 9 de noviembre de 2021, 10:55 h (CET) He leído, uno de estos últimos días de octubre, que el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado que va a prohibir la publicidad dirigida al público infantil (menores de 16 años) de ciertos alimentos. Dice que con esta medida, el Ministro espera reducir el problema de la obesidad infantil.



En la infografía realizada por el Ministerio de Consumo se refiere a estos alimentos, cuya publicidad se quiere prohibir, como “alimentos nocivos para su salud” y en los que incluye: Confitería de chocolate y azúcar, barritas energéticas, coberturas dulces y postres.

Producto de pastelería

Bebidas energéticas

Zumos

Helados

En relación con otros productos como bebidas, aperitivos salados, salsas…., no podrían anunciarse los que superen ciertos límites como por ejemplo, en el caso de los aperitivos salados los que lleven azúcares añadidos o más de 0,1 gr de sal por cada 100 gr.

Los anuncios de estos productos estarían prohibidos en televisión en la franja de 8 a 9 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde de lunes a viernes y de 9 a 12 de la mañana durante el fin de semana. Además, se prohibiría en internet, redes sociales, app y medios impresos con contenidos infantiles, en canales TV infantiles, en radio y TV cuando haya una audiencia elevada de niños y en TV antes y después de programas infantiles.

Ante esta noticia la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y otras asociaciones de la cadena alimentaria (Asaja, AECOC, Hostelería de España y Marcas de Restauración) consideran que tanto en el contenido de la propuesta del Ministerio de Consumo, como en la forma y el lenguaje utilizados, atacan de manera gratuita e injustificada a los elaboradores de alimentos y bebidas. Además, señalan que para todo el sector y sus trabajadores, que durante la pandemia han dado un ejemplo de profesionalidad y compromiso con los ciudadanos para garantizarles el abastecimiento, es inadmisible un anuncio en el que se habla de defender a los niños de la industria alimentaria.

Estas asociaciones destacan también que no se puede criminalizar a un sector comprometido con la calidad, la variedad, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la mejora nutricional de los productos, y que la obesidad y otras enfermedades responden a muchos factores como el sedentarismo y la falta de hábitos de vida saludables.

