Hacer realidad la fraternidad universal Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

martes, 9 de noviembre de 2021, 10:52 h (CET)

A primeros del mes que se ha acabado, el Papa, en el discurso que dedicó a la Jornada Mundial de los Docentes instituida por la Unesco, recordaba que no pocas veces en la historia las religiones han vivido episodios de confrontación, pero hoy caminan por la senda del encuentro.

Con las dificultades propias y las diferencias evidentes, lo que ayer fue confrontación, hoy es compromiso en defensa de la identidad de cada uno y de la dignidad de todos, sin discriminaciones, la defensa y el cuidado de la creación y la promoción de relaciones pacificas de convivencia.



No podemos olvidar que el cuidado de la integridad de las personas, el cultivo de la armonía y su belleza son un desafío común para el diálogo interreligioso, que está llamado a renovar y fecundar la acción educativa, que es la herramienta más eficaz para hacer realidad la fraternidad universal.

