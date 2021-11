Una solución económica y sostenible para procesar la sosa gastada en las refinerías Comunicae

martes, 9 de noviembre de 2021, 09:03 h (CET) El proyecto de investigación europeo EPC-EqTech, financiado por el programa Fast Track to Innovation (FTI), validará una tecnología sostenible para procesar la sosa gastada a bajo coste y de acuerdo con la legalidad vigente. Cetaqua, Centro Tecnológico del Agua, liderará esta iniciativa, que contará con la participación de Aquatec, Tüpraş y DEKRA La sosa gastada (conocida como spent caustic en inglés) es un subproducto altamente tóxico presente en las aguas residuales de las industrias petroquímicas. Esta sustancia resulta muy difícil de procesar, ya que las soluciones de tratamiento actuales son incapaces de cumplir la normativa vigente o tienen un coste muy elevado. Por este motivo, es necesario avanzar en soluciones para eliminar las reservas de estos peligrosos residuos acumulados en las refinerías de una forma viable.

Ante esta situación, Cetaqua, Centro Tecnológico del Agua, y Aquatec, parte del grupo Agbar, han colaborado desde 2016 en el desarrollo de una solución innovadora bajo el nombre de EPC-EqTech. Esta técnica combina tecnologías electroquímicas para crear una planta capaz de procesar la sosa gastada a bajo coste y dentro de los parámetros legales.

Con el objetivo de finalizar su desarrollo y acelerar su despliegue en el mercado, recientemente se ha puesto en marcha un proyecto financiado por la Comisión Europea en el marco del programa Fast Track to Innovation (FTI). La iniciativa, bautizada también como EPC-EqTech, durará dos años y cuenta con un total de 3,3 millones de euros para resolver este reto en la industria y ahorrar a las refinerías de toda Europa alrededor de 2.400 millones de euros en comparación con otros tratamientos modernos, procesando la sosa gastada in situ con una tecnología altamente rentable y eficiente.

Junto con Cetaqua y Aquatec, también participan en esta iniciativa la mayor empresa industrial de Turquía, Tüpraş, en una de las refinerías de la cual se ubicará la planta piloto, y la rama francesa de la empresa mundial de seguridad DEKRA, que estará a cargo de la selección de materiales y del estudio relativo a normas de seguridad específicas. Este consorcio aporta la experiencia técnica y la posición comercial necesarias para finalizar el desarrollo de esta tecnología, establecer diferentes modelos de negocio para su escalado a otras refinerías y facilitar así su entrada al mercado.

Conocimiento científico y experiencia en industria para combatir el cambio climático

El cambio climático obliga a reconsiderar la forma de proteger los recursos hídricos y el medio ambiente. Cetaqua y Aquatec buscan responder a este reto global con una solución que promueve la eficiencia energética, un bajo uso de agua, la protección de los recursos hídricos y la reducción de CO2.

El conocimiento científico que aporta el Centro Tecnológico del Agua para el desarrollo de soluciones que garanticen la sostenibilidad y eficiencia del ciclo integral del agua, junto a la experiencia de Aquatec en el diseño, la construcción y la explotación de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales (EDAR), incluyendo la gestión de la energía y los residuos de estas, facilitará que la deseada transición de Europa hacia la descarbonización esté cada día un paso más cerca.

