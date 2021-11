7 datos curiosos sobre los seguros de vida en España que se deben conocer Comunicae

martes, 9 de noviembre de 2021, 08:04 h (CET) Más de 20 millones de españoles están protegidos por los seguros de vida, lo que supone que 4 de cada 10 personas en España tiene uno. Los expertos de elmejorsegurodevida.com han recopilado este y otros siete datos interesantes sobre estos productos en España Los seguros de vida se encargan de velar por la economía de un hogar. En caso de que algo suceda, actúan y pagan una indemnización a los seres queridos de quienes los contratan. Tienen un funcionamiento sencillo y son muy comunes en la sociedad española.

Los expertos de elmejorsegurodevida.com, el comparador online de seguros de vida líder en España, han recopilado ocho datos sobre estos productos para aportar más información a quienes estén dudando sobre si merecen o no la pena.

Más de 20 millones de españoles tienen uno

En 2020, había unos 20,7 millones de personas con un seguro de vida en España, según datos de Unespa, la patronal del sector. En concreto, algo más de 15 millones tienen una póliza individual y otros 5,6 millones estaban dentro de un seguro colectivo. Teniendo en cuenta que, a día 1 de enero de 2021, había en España 47,3 millones de personas, se concluye que 4 de cada 10 residentes en España está protegido por uno de estos productos.

1 de cada 6 personas que fallecen en España tiene uno

En España, fallecen cada año entre 65.000 y 70.000 personas que contaban con uno de estos seguros de vida. Eso supone que 1 de cada 6 personas que fallecen deja una indemnización a sus seres queridos.

Cada año saldan 4700 hipotecas

Los seguros de vida para la hipoteca se encargan de que, en caso de fallecimiento del titular, la indemnización se destine al pago de la deuda con el banco. Así, cada año se encargan de saldar unas 4700 hipotecas, con lo que esas familias no tienen que seguir pagando tras perder a uno de sus miembros.

En 2020 pagaron más de 1275 millones de euros a los españoles

La esperanza de cualquier persona al hacerse una de estas pólizas es no necesitarla nunca. Sin embargo, y como demuestran las cifras del punto anterior, las desgracias ocurren. En 2020, en el que hubo un 17,7 % más de fallecimientos que en un año normal, los seguros de vida pagaron unos 1275 millones de euros en indemnizaciones. Ese dato supone un 6,25 % más que el año anterior.

Además, el dinero que han pagado las compañías a sus asegurados ha ido creciendo con los años. Por ejemplo, solo entre 2015 y 2020 han pagado un 16,9 % más en indemnizaciones. El motivo es que cada vez son más los españoles que deciden protegerse con estos productos.

El 42 % de los seguros de vida son temporales renovables

Hay distintos tipos de seguros de vida. Los más habituales son los temporales y renovables. Por lo general, estas pólizas se contratan durante un año y, si el cliente está contento, se renuevan automáticamente. Son la opción más recomendable porque permiten modificar las características con facilidad, sin atar al cliente durante años y años a una misma empresa. Si no le gusta, solo tiene que cambiarse.

Así pues, desde elmejorsegurodevida.com recomiendan evitar los llamados seguros de prima única. Son aquellos en los que se pagan muchos años de golpe, por lo que obligan a desembolsar miles de euros en el momento. No solo son más caros, sino que no permiten modificar sus características y son muy difíciles de anular. Por suerte, cada vez son menos habituales, aunque aún los venden algunos bancos.

La mayoría tienen una prima anual de menos de 300 euros

Los seguros de vida no son caros. De hecho, la mayoría tienen una prima inferior a 300 euros al año. La prima se establece según varios factores, pero tres son los más importantes: la edad, el capital que se quiera contratar y las coberturas.

Los seguros de vida de los bancos son hasta un 93 % más caros

Contratar una de estas pólizas con un banco puede salir casi el doble de caro que si se hace con una empresa especializada. Así lo demostró un estudio independiente de INESE y Global Actuarial, con datos de 2021, que comparó los precios de varios bancos y aseguradoras. Un producto que debería costar 360 euros pasa a valer 694,03 euros, por ejemplo, pese a tener las mismas características. Por eso, el mejor truco para ahorrar es acudir a empresas expertas del sector.

Solo el 3,9 % de los asegurados falleció después de pagar más de 30 años

Compensa tener un seguro de vida. En 2019, solo el 3,9 % de los asegurados falleció después de estar pagando 30 años. En realidad, 3 de cada 10 fallecieron menos de 5 años después de hacérselo. Es poco probable necesitar una de estas pólizas, ya que, por suerte, poca gente fallece de forma prematura. Sin embargo, y cuando es necesaria, lo más habitual es que dé más dinero del que se pagó en primas.

"Estos datos son solo una muestra de lo que aportan los seguros de vida a los españoles. No son caros si se acude a empresas especializadas y, en caso de necesitarlos, pueden marcar la diferencia en la salud económica de un hogar. Lo más importante es siempre tener toda la información posible para tomar una buena decisión", opinan desde elmejorsegurodevida.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.