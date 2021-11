¿Todavía se cree que todas las grasas son malas? Avanza Training Day aclara algunas dudas sobre ello Emprendedores de Hoy

martes, 9 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Además de los carbohidratos y las proteínas, el consumo de grasas es igual de importante para el organismo. No obstante, muchas personas todavía creen que las grasas son malas y esto no es más que un mito.

En realidad, el consumo de lípidos beneficia a diversos órganos del cuerpo humano como la piel, los ojos o el cerebro. Tener un control alimenticio para consumir la porción justa de grasas que necesita el organismo es una responsabilidad que debe dejarse en manos de profesionales y, en ese sentido, proyectos como Avanza Training Day ayudan a las personas a construir un estilo de vida sano a través de planes de alimentación, coaching y educación saludable.

Las grasas saludables existen La grasa corporal es el resultado del proceso de digestión y metabolismo de los azúcares. Tradicionalmente, se ha establecido la idea de que las grasas son malas y son el motivo principal del aumento de peso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen grasas saludables que son imprescindibles para el buen funcionamiento del cuerpo. Estas están presentes en muchos alimentos de forma natural, como en el aguacate, los frutos secos o el salmón y pueden incluirse en todas las comidas, mientras no se creen descompensaciones a la hora de construir cada ingesta.

La diferencia entre las grasas saludables y las no saludables recae en la composición y estructura de los alimentos. Igual que hay productos que incorporan un alto porcentaje de azúcares y grasas saturadas, las grasas saludables juegan un papel esencial a nivel metabólico a la hora de realizar muchas funciones del cuerpo, ya que aportan las grasas para que estas se puedan dar. Una persona que se encuentre en su rango de peso saludable puede tener una media en modo de reserva energética de unas 50.000 kcal de grasas en el cuerpo. Las personas con un sobrepeso notable tienen una reserva energética que se ve aumentada de manera exponencial.

Los buenos hábitos alimenticios y su importancia Avanza Training Day nace con el objetivo de orientar a cada persona a construir un estilo de vida más saludable, adaptándose a sus necesidades. No cree en el concepto de dieta, tiene un método propio de alimentación que enseña a las personas cómo mezclar los alimentos, cuáles son y cuáles no son aptos para su consumo y por qué. Además, ofrece acompañamiento diario y resuelve dudas para que el paciente tenga un mejor hábito alimenticio.

En ese sentido, la columna vertebral de Avanza Training Day es AME, un método de alimentación formado por 3 pilares esenciales: Activación, Meta y Equilibrio, que ayudan a las personas a aprender a comer mejor e incorporar hábitos saludables a su vida, hasta llegar a la meta de construir su peso ideal de forma natural.

