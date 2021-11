Los cursos para personal sanitario ASANPIS son una opción cada vez más elegida por los estudiantes Emprendedores de Hoy

lunes, 8 de noviembre de 2021, 18:03 h (CET)

La ASANPIS, o Asociación Andaluza para la Promoción e Investigación en Salud, ofrece cursos de formación continuada para profesionales del sistema sanitario español. Sus promociones académicas más solicitadas son los cursos homologados baremables para sanitarios. La formación se imparte de forma online, lo cual permite a los participantes disponer del tiempo y estudiar en el horario y lugar que más les convenga. Aunque el alumno puede ver los temas por sí solo, la academia le brinda la oportunidad de comunicarse con un tutor que aclarará sus dudas en menos de 48 horas.

¿Qué tipos de cursos ofrece ASANPIS? ASANPIS es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la formación de profesionales del sistema sanitario español. En esta asociación, los estudiantes pueden realizar cursos homologados baremables como el de técnicos en diferentes áreas de la salud. Los más comunes son el curso de Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico en Farmacia y Parafarmacia, D.U.E (Enfermeros y enfermeras) y matronas.

El centro también ofrece otros cursos más específicos como el de Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta, Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría. Para las personas interesadas en la salud bucal, algunos de los cursos más recomendados son el de Técnico Superior en Prótesis dentales, Técnico Superior en Ortoprotésica y Técnico Superior en Higiene Bucodental. Además ofrecen el Grado en Logopedia.

Las distintas modalidades de los cursos Todos los cursos de formación continua dictados en ASANPIS son acreditados por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Además, todos son sellados por la C.F.C (Acreditación de Formación No Continuada). Para acceder a la educación, el estudiante debe ingresar en el aula virtual con el código de usuario y contraseña que se le asigna al registrarse para el curso. Este ciberespacio contiene todos los recursos y contenidos necesarios para completar la formación.

Aunque se trata de una formación online, ASANPIS pone a disposición de sus alumnos a diferentes tutores. Su función será guiar el proceso de aprendizaje de manera personal e individual. Luego de que el estudiante envíe sus dudas y preguntas, recibirá respuesta en menos de 48 horas.

La formación no se trata solo de acumular créditos y títulos, sino de adquirir conocimientos de calidad. Cada vez más españoles están decidiendo dar el paso y apuntarse a los cursos homologados baremables para sanitarios para obtener todos los conocimientos teórico-prácticos necesarios y poder ofrecer a sus futuros pacientes el mejor servicio.

