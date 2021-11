Eventos de empresa y actividades a bordo del catamarán Ciudad San Sebastián Emprendedores de Hoy

lunes, 8 de noviembre de 2021, 19:00 h (CET)

Los eventos de empresa suelen seguir siempre los mismos patrones y realizarse en lugares típicos como grandes restaurantes o locales. Esto puede hacer que los trabajadores no acudan y desmotivarles porque no disfrutan lo suficiente con sus compañeros.

Bajo la necesidad de cambiar esto, los profesionales de Ciudad San Sebastián ofrecen varios eventos de empresa a bordo. Esta empresa se especializa en los servicios por mar en catamarán desde 1967 y su origen se encuentra en San Sebastián.

Organización de eventos a bordo del Ciudad San Sebastián La principal figura de esta empresa está a cargo de un barco emblemático que ofrece un amplio catálogo de servicios turísticos por la bahía y la costa de San Sebastián. Actualmente, la empresa dispone de un catamarán moderno con un aforo de 120 pasajeros, en el que se pueden organizar eventos exclusivos visitando diferentes lugares de la costa.

Lo que distingue a esta compañía de otras dedicadas a los paseos en alta mar es la máxima seguridad, calidad y profesionalidad. Además, su equipo de trabajadores siempre lleva a cabo una atención de calidad con cada uno de los pasajeros.

Por otro lado, es importante destacar que Ciudad San Sebastián, además de ofrecer paseos, también brinda la posibilidad de realizar eventos a bordo, como los de team building exclusivos para empresas. Estos se llevan a cabo mientras se realiza una excursión por la costa guipuzcoana a bordo del catamarán de Ciudad San Sebastián, lo cual ayudará a tener una plantilla de trabajo motivada, eficaz y comprometida.

Otros eventos importantes que también se pueden celebrar en el barco son las bodas, los cumpleaños y muchas otras celebraciones más.

Recorridos ideales para conocer la costa donostiarra Esta empresa a cargo de un equipo profesional y comprometido dispone de varias actividades y recorridos por los lugares más visitados de la costa de San Sebastián, cada uno con unas características y servicios distintos.

Una de las actividades que más se solicita es la Travesía Puesta de Sol en mar adentro. Esta ofrece una ruta en la que los pasajeros podrán contemplar los colores del atardecer en el mar y el cielo. Además, dispone de bebidas y aperitivo según el presupuesto que se indique.

A pesar de esto, una de las rutas más tradicionales es la Travesía Donostia. Esta sale del puerto pesquero y de la Bahía de la Concha para visitar la costa guipuzcoana con varios puntos de interés como la Escultura de Oteiza, el Rompeolas Paseo Nuevo, la Desembocadura Río Urumea, Kursaal y Playa Zurriola, entre otros.

Asimismo, en algunos de los paseos en barco, la empresa incluye música en directo combinando la gastronomía de San Sebastián con el paseo por el mar.

En conclusión, las experiencias que ofrece Ciudad San Sebastián son recomendadas para mejorar las relaciones dentro de una empresa. Las personas interesadas pueden adquirir toda la información de planes y precios a través de su página web.

