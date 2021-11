¿Quién es realmente Gabito Rohh? Emprendedores de Hoy

lunes, 8 de noviembre de 2021

El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una alteración psíquica que ataca el desarrollo de las funciones ejecutivas. Se caracteriza por falta de atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Esto afecta a múltiples áreas de funcionamiento, dificultando el desempeño social, emocional y cognitivo de la persona que lo padece.

Gabito Rohh es director creativo y fotógrafo que le ganó la partida al TDAH, desorden que lo atormentó por más de 5 años de su adolescencia, pero finalmente gracias a encontrar su pasión, logró enfocar su atención para superar este obstáculo y triunfar. Hoy en día su productora Happy Kids Media es un referente de la producción audiovisual infantil en España.

La persona detrás del fotógrafo Gabriel Rodríguez Gil es el nombre de Gabito, que nació en Caracas. Desde pequeño, tuvo la oportunidad de viajar por el mundo, ya que su padre fue piloto comercial. A muy temprana edad, Gabito tuvo que pelear una ardua batalla personal contra el TDAH. Por más de media década luchó frente a este trastorno, sin que las medicinas y tratamientos presentaran algún efecto positivo. En un momento de su vida y bajo constante medicación, su madre decidió que no podía mas, así que en vez de confiar en la medicina de aquel entonces, que no hacían mas que limitar el potencial de Gabito, prefirió enfocar toda la energía mental de Gabito y encontró a especialistas que trabajaron con el en técnicas de enfoque, concentración y uso eficiente de la creatividad. Con un renovado sentido de la esperanza y la concentración, Gabito logro terminar sus estudios de forma sobresaliente.

Encontró trabajo en el sector minorista, obteniendo puestos en compañías que le permitieron seguir viajando en lugares como China, India, Bangladesh, Camboya, Myanmar y Turquía, entre otros. En estos viajes Gabito desarrolló un gran gusto por las fotos e interés por los desfiles. Esto le permitió descubrir que su pasión era la fotografía de moda. Impulsado por el amor a lo que captaban sus lentes, Gabito se vinculó con diferentes revistas de ropa infantil como fotógrafo. Entre ellas, la alemana Luna, la española Petit Style y Divos, también Collezioni, BeKidsm Vogue, Grazia, y Runaway en Italia, además del portal web de moda de WGSN entre muchos otros.

Logros y conquistas Gabito empezó a destacar por la calidad de sus fotografías, por lo que fue enviado a cubrir los desfiles de moda infantil Pitti Bimbo, FIMI, CPM Moscú, CFC Cologne y Children’s Club Nueva York. En consecuencia, su labor no tardó en ser notada por los organizadores de espectáculos, donde solicitaron su asesoría para el diseño de escenarios, la iluminación y la producción de eventos.

En 2012, el fotógrafo creó su propia empresa, Happy Kids Media, una agencia especializada en la organización de eventos de moda para jóvenes. Gracias a esta idea de negocio, pasó a formar parte de los equipos de producción de las mismas pasarelas internacionales. Así mismo los niños a los que representaba han podido modelar en eventos notables en toda Europa. Esto le ha abierto las puertas a Gabito para continuar su carrera, trabajando con más de 50 marcas infantiles de vanguardia, organizando desfiles de moda, proporcionando asesoría de imagen, sesiones de moda para catálogos, look books y piezas editoriales publicadas. Este artista es un testimonio viviente de cómo se debe luchar contra las adversidades, seguir los sueños, hacer lo que apasiona para finalmente triunfar y alcanzar la felicidad.

Actualmente, cuenta con estudios propios, trabaja para más de 50 marcas en diferentes tipos de proyectos, contando con la participación de mas de 500 niños durante todo el año. Ha logrado compartir este mérito con un equipo de profesionales que lo acompaña en todos sus trabajos.

¿Cuál es su legado? Símbolo de sus logros y para compartir parte de esa motivación y conocimiento, buscó la asesoría de otros profesionales del sector, entre ellos Ana Flores, editora en jefe de la revista Petit Style, quien con su carácter organizativo, responsable, creativo y humano desarrolló la idea del Kids Fashion Camp. Este un concepto único y revolucionario de campamentos, donde los niños no solo aprenden de fotografía, moda, pasarela, redes sociales y otros, sino que también aprenden a superar adversidades, a motivarse, a trabajar la autoestima, a ser autosuficientes, a divertirse y a comunicarse efectivamente.

En este campamento abierto a todo público, pero con plazas limitadas, profesionales y amigos ayudan a los niños a entender este sector y así encontrar, como Gabito, la pasión en la vida que les ayude a superar situaciones adversas.

