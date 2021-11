Clínica Eniq, un centro de estética dental que cuenta con un equipo profesional y aparatología de última generación Emprendedores de Hoy

lunes, 8 de noviembre de 2021, 18:00 h (CET)

La estética dental es una rama de la odontología cuyo principal fin consiste en solucionar problemas de armonía bucal para poder conseguir una sonrisa perfecta. Este tipo de tratamiento es muy común en aquellas personas que presentan algún tipo de asimetría bucodental.

Para llevar a cabo un buen trabajo, los profesionales de este sector deben contar con amplios conocimientos y con una tecnología avanzada. Ambas características se pueden encontrar en laClínica Eniq, un centro de estética dental que cuenta con un equipo profesional y aparatología de última generación. Esto permite emplear técnicas de mínima preparación, incluso sin tener que tocar el esmalte del paciente parapoder mejorar su estética dental.

Clínica Eniq: estética dental con la tecnología más avanzada del sector Para diseñar una sonrisa perfecta no solamente hace falta mucho conocimiento odontológico, sino que además es necesario contar con la tecnología necesaria. Es por esto que los profesionales de Clínica Eniq utilizan solo la aparatología más avanzada para llevar a cabo todos sus tratamientos de estética dental. Sus especialistas se encargan de manejar estas herramientas para lograr una bonita sonrisa y resolver los problemas bucodentales estéticos que puedan afectar en el día a día de las personas.

Este centro hace uso de un sistema llamado Digital Smile Design. Esta tecnología facilita la tarea de diseñar digitalmente la sonrisa de los pacientes de forma muy precisa. La herramienta permite hacer un estudio de sus características faciales y lograr la sonrisa ideal según las peculiaridades de cada uno. Además, posibilita que, desde la primera sesión, los usuarios puedan tener una visión en 3D de cómo será el resultado final del tratamiento.

Tratamientos de estética dental disponibles en Clínica Eniq La Clínica Eniq cuenta con dos sedes en Madrid, una en Montecarmelo y otra en Salamanca. En ambas, se ofrecen tratamientos de carillas dentales. Estas son una solución mínimamente invasiva, indolora y rápida que mejora naturalmente la estética dental.

Por otro lado, está la ortodoncia estética, que se encarga de corregir la posición de los dientes para lograr una sonrisa bonita y prevenir los problemas de salud asociados a un mal posicionamiento de los dientes. Para ello, la clínica utiliza Invisalign, brackets transparentes, brackets blancos y otras opciones.

También llevan a cabo prótesis 3D no invasivas. Con ellas, se sustituyen los trozos desprendidos de los dientes por caries o accidentes. Este tratamiento lo realizan de forma conservadora, sumando a la estructura dental del paciente y sin realizar tallados para la preservación del tejido dental, evitando preparaciones que solo restan, como las coronas dentales, muchas veces innecesariamente recomendadas.

Todos estos tratamientos los realiza Clínica Eniq, un centro de estética dental que cuenta con un equipo profesional y aparatología de última generación. Sus profesionales en estética dental buscan siempre los resultados más naturales y estéticamente más atractivos. Esto lo hacen utilizando tecnología 3D, para así garantizar la mayor precisión en sus trabajos.

