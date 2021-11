La trayectoria de José Seguí en la arquitectura contemporánea Comunicae

lunes, 8 de noviembre de 2021, 15:36 h (CET) El trabajo profesional del arquitecto José Seguí despierta un singular interés debido a su peculiar proceso de trabajo en las muy diversas escalas de los proyectos que ha realizado, y en donde precisamente adquiere un importante valor de contemporaneidad José Seguí ha ejercitado su oficio profesional conjuntamente en las diversas escalas del Diseño de objetos, pasando por las de la Arquitectura en sus múltiples edificaciones y también en la planificación de ciudades y territorios, le confiere a su trabajo profesional una interesante caracterización por su capacidad creativa para definir conjuntamente esos diversos proyectos que ha realizado a lo largo de estos muchos años.

José Seguí nació en 1946 y se titula como arquitecto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en donde cursa sus estudios y le aporta la influencia docente que le servirá de indudable base para su posterior desarrollo profesional. A lo largo de su vida profesional ha realizado una diversa producción de trabajos que le han hecho ganar el reconocimiento tanto de los usuarios que han podido disfrutar de sus realizaciones, como de otros profesionales de su propio ámbito.

Lo que verdaderamente es interesante, y convierte en singular el proceso de trabajo de José Seguí, es precisamente su amplia y variada producción profesional que abarca desde diseñar diversos tipos de objetos de uso cotidiano como muebles, lámparas, relojes o cuberterías, a la de construir edificios en sus diferentes usos residenciales, docentes, culturales o administrativos, y a la vez mostrar su capacidad profesional en la planificación de ciudades y territorios en ese continuo mestizaje de escalas que se enriquece a través de su labor creativa en sus diferentes proyectos.

Aunque actualmente su principal actividad se encuentre en las grandes escalas de los edificios o planificación de ciudades, no se puede obviar su trabajo inicial con las menores escalas del diseño para entender su propio proceso de producción abordando su continuo aprendizaje de abajo arriba. José Seguí cree que en este proceso de trabajo en pasar de esas menores escalas del diseño de objetos a las de mayor escala de los edificios y de las ciudades, es lo que diferencia y hace interesante su singular labor profesional que se va consolidando en ese permanente ejercicio de interconexión conjunta.

En este sentido, el arquitecto José Seguí ha sabido imprimir esta peculiar manera de su hacer profesional que aun reconociendo la diferencia que existe en las escalas del diseño de una cuchara con la construcción de una casa o la ordenación de una ciudad, si se encuentra en su obra ciertas confluencias formales y materiales que pueden llegar a relacionarlas en sus procesos de producción creativa.

José Seguí, el arquitecto polivalente

Dentro de toda esta variedad de proyectos, el trabajo de José Seguí trata de buscar un nexo de unión entre todos ellos enriqueciéndose de aspectos formales y funcionales que permanentemente se entrecruzan. Se trata de un proceso complejo y que sin embargo José Seguí logra aprovechar su polivalencia proyectual para definir sus propios métodos de producción en donde aparecen las claves de la geometría que los relaciona.

Se aprecia como sus diseños se van referenciando a diversos patrones que unas veces serán geométricos y otras de texturas o de materiales, que se reutilizan sin dejar de reconocer sus diferentes funciones en ese continuo proceso que se va reinterpretando en sus respectivas escalas. Son estos aspectos en donde los trabajos de José Seguí adquieren sus más interesantes cualidades que se singularizan a través de la capacidad del dibujo como principal herramienta de la creatividad en esa acción de traducir el pensamiento, que será en donde se podrá descubrir también algunas interesantes claves en su producción profesional.

Del diseño de una cubertería a las grandes obras de José Seguí en la ciudad

José Seguí inicia su actividad en el campo del diseño mediante una serie de diversos objetos domésticos como sillas, mesas, relojes, lámparas e incluso algunas piezas de cubertería de acero y joyería, que son expuestas en galerías de diversas ciudades y actualmente en exposición permanente en los fondos del Museo de la Aduana en Málaga. Unos diseños que dejaron paso a otros trabajos de arquitectura en donde comienzan a identificarse sus futuras iniciativas, creando entonces su propio Estudio dedicado al desarrollo conjunto de proyectos de arquitectura y planeamiento que consolidará su línea de trabajo, incluyendo la necesidad de hacerlos realidad definiendo conjuntamente sus aspectos técnicos y económicos como dos cuestiones inseparables en la acción producir y construir el proyecto. Es aquí donde también se justifica la particular actividad profesional de José Seguí, tanto con el empleo de materiales y formas integrados en sistemas constructivos como en el compromiso económico que los pueda hacer realidad, adquiriendo así el proyecto una dimensión práctica además de estética para garantizar sus viabilidades económicas y funcionales.

José Seguí: La rehabilitación del Teatro Cervantes

Se trata quizás de la primera obra importante que realiza en Málaga José Seguí y que se convertirá en su principal referencia para siguientes proyectos. El edificio se encontraba en un alto grado de deterioro y el Ayuntamiento de Málaga decide con la Dirección General de Arquitectura del Gobierno Central su recuperación para Teatro Municipal como importante equipamiento cultural de la ciudad . El principal objetivo era devolver a la ciudad la brillante presencia que tuvo en su día el Teatro en la vida cultural de Málaga, no solo por su importante valor arquitectónico sino también como principal referencia de la actividad teatral y musical de la ciudad. Con esta decisión de rehabilitar el Teatro Cervantes, se recuperaba ese enlace histórico entre las dos épocas más brillantes de la ciudad y que supuso el comienzo de otras actuaciones culturales y museísticas que han supuesto quizás la más importante transformación urbana y cultural de Málaga en su reciente historia convirtiéndola en una referencia cultural para todo el país . La rehabilitación del Teatro Cervantes obtuvo el Premio ”Europa Nostra” concedido por la Unesco.

El Gran Hotel Miramar y el edificio de la Ciudad de la Justicia, por José Seguí

La rehabilitación del Gran Hotel Miramar y el edificio de la Ciudad de la Justicia marcan quizás uno de sus más importantes hitos arquitectónicos proyectados por José Seguí en la ciudad de Málaga. En el Hotel Miramar realiza un difícil e importante trabajo de rehabilitación del que fue el más importante Hotel de la época más floreciente de la ciudad a primeros del siglo pasado. Fue ganado por Concurso Publico con la cadena hotelera Santos, y que con la rehabilitación realizada por José Seguí lo convierte en el más importante Hotel de lujo de la ciudad de Málaga.

En cuanto al edificio de la Ciudad de la Justicia, José Seguí explica también que fue consecuencia de un Concurso Internacional para un edificio administrativo que aún sigue siendo el de mayor tamaño de la Comunidad Andaluza. Su complejidad funcional y sus especiales características técnicas lo han convertido en una de las más importantes referencias de la arquitectura administrativa judicial en el país y un hito arquitectónico para la ciudad de Málaga.

La escala de la ciudad en los trabajos de José Seguí: La Alhambra y Córdoba

La obra de José Seguí esta muy ligada a la ciudad como un espacio de convivencia e intercambio colectivo en donde la acción de la arquitectura y el urbanismo van conjuntamente ligadas . Incluso en su arquitectura se podría reconocer las continuidades que se producen entre los espacios interiores arquitectónicos y sus conexiones con el espacio exterior urbano de la ciudad, comprobando como en el trabajo de José Seguí se integran ambas escalas arquitectónicas y urbanísticas unidas conjuntamente en su producción profesional.

Todo ello también se destaca en el trabajo de José Seguí al intentar ordenar la ciudad a través de concretos proyectos estratégicos capaces de dinamizar sus desarrollos, lo cual hace muy interesante esta orientación del plan general como un proyecto global de la ciudad.

Entre sus muchos trabajos urbanísticos se podría destacar el Plan Especial de la Alhambra por tratarse de un Recinto Monumental declarado Patrimonio de la Humanidad, en donde se puede apreciar los minuciosos trabajos de ordenación y rehabilitación en sus espacios arquitectónicos que generan los atractivos espacios interiores de patios y jardines de este importante recinto de La Alhambra. El Plan Especial obtuvo el Premio Nacional de Urbanismo concedido por el Gobierno Central.

De distintas características se tendría que destacar el Plan General de Ordenación Urbanística de Córdoba, que gana José Seguípor Concurso Nacional, y que plantea una serie de medidas y proyectos para una ciudad que trata de dinamizar sus procesos económicos aprovechando su potente centralidad territorial con las nuevas redes viarias y del ferrocarril, así como la puesta en valor de su importante Casco Histórico y su excepcional complejo histórico de la Mezquita.

El proyecto urbano de José Seguí: La ordenación del Río Guadalmedina

El proyecto del espacio urbano ha sido una constante profesional en los trabajos de José Seguí, precisamente por esos procesos de trabajo conjunto en la escala intermedia de la Arquitectura y el Urbanismo, en donde se funden las reflexiones e intervenciones del proyecto.

Además de una serie de intervenciones urbanos realizados en Madrid como el Parque de Tetuán o Tres Cantos, o los Paseos Marítimos como el de Almería o Puerto Real, se tendría que destacar una de los aportaciones de mayor interés por su importante escala urbana como fue el trabajo para la Ordenación del Río Guadalmedina en Málaga que gana en un Concurso Internacional que a tal efecto se convoca. La propuesta de José Seguí aprovecha la oportunidad para reordenar el tramo urbano del Río a su paso por la ciudad incorporándolo a través de una serie de parques y jardines. Se llevó a cabo una consulta pública ya que se trataba de una obra cuya repercusión estratégica y social era muy importante para la ciudad, aportando José Seguí una gran cantidad de ideas que servirían para poner en valor paisajístico determinados aspectos urbanísticos de la ciudad.

Fueron propuestas que trataban de resolver problemas de la relación Ciudad-Rio, poniendo en crisis los costosos desvíos del río o sus embovedados y apostando decididamente por su integración urbana con la ciudad potenciando y cualificando esa relación como parte de un modelo urbano del cual debían ambas partes reconocerse como elementos históricos inseparables . Parques públicos ,embarcaderos, equipamientos conformaban unos espacios estratégicos en los que se podían crear unos atractivos espacios públicos mejorando las condiciones medioambientales y funcionales de la Ciudad con su Río.

Lo interesante de todo este proceso de trabajo de José Seguí es comprobar como su producción profesional abarca todas las escalas del proyecto abordándolas conjuntamente desde la transversalidad que se produce entre ellas, y es lo que hace que su trabajo profesional adquiera un gran interés por cuanto se producen las eficaces interconexiones entre las diferentes escalas de la acción de proyectar.

