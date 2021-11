Resurgen las compras navideñas en tiendas físicas, según el estudio de Sensormatic Solutions Comunicae

lunes, 8 de noviembre de 2021, 15:45 h (CET) El 64% de los consumidores españoles tiene previsto realizar sus compras navideñas en las tiendas este año, lo que supone un aumento interanual de +7 puntos porcentuales. Otro 59% comprará online, un aumento de +9 puntos porcentuales respecto a 2020. Además, en el mes de Octubre, la afluencia a los centros comerciales desciende un -0,9% pero aumenta un +13,0% respecto al mismo mes del año pasado Sensormatic Solutions, la cartera de soluciones para el Retail líder a nivel mundial de Johnson Controls, presenta su estudio “Retail: Shopper Sentiment Report”, que desvela que aumenta el número de consumidores que planean hacer sus compras navideñas en las tiendas físicas respecto al 2020, a pesar del auge del comercio electrónico y las preocupaciones persistentes en torno al COVID-19.

La investigación realizada a más de 1.000 compradores españoles para el informe mostró que casi dos tercios (64%) de los consumidores planean comprar en tienda durante el pico de actividad de este año, un aumento de +7 puntos porcentuales en comparación con 2020, lo que significa que crece la confianza y se reaviva la demanda entre los consumidores a la hora de realizar las compras de forma presencial. Otro 59% comprará online, un aumento interanual de +9 puntos porcentuales (interanual).

A pesar de que continúan los temores en torno a la pandemia que preocupa a casi la mitad (47%) de los consumidores a la hora de comprar en tienda durante el Black Friday y al 49% antes de Navidad, el 44% dice que no tiene intención de cambiar su hábito de comprar en la tienda los regalos de Navidad, mientras que un 39% señaló que haría menos visitas pero más selectivas a las tiendas.

La demanda del modelo de venta “Click & Collect” también aumentará durante el pico comercial de 2021, con el 33% planeando usar el servicio para las compras navideñas (aumentando hasta el 37% en el caso de los Millennials), un aumento de +12 puntos porcentuales en comparación con el año pasado, lo que demuestra la importancia de que los retailers implementen tecnologías con visión de futuro y centradas en los datos que les permitan ventas de precisión ayudándoles a predecir los comportamientos de sus consumidores.

“Esperamos más puntos de venta Contactless y servicios como ‘Click & Collect’ durante estas Navidades ya que la salud y la seguridad siguen siendo primordiales”, dijo Diego Villar Van Reybroeck, consultor minorista para EMEA de Sensormatic Solutions. “Eso significa que durante el período de mayor actividad comercial de este año se hace más importante que nunca que los retailers adopten tecnologías inteligentes que les permitan aprovechar los datos de toda su empresa para cumplir con las expectativas de los consumidores, con experiencias minoristas personalizadas, cómodas y fluidas, tanto en la tienda como online".

Los precios, los niveles de existencias y las promociones son lo más importante para los compradores en tienda durante estas Navidades

Sin embargo, si bien la demanda de experiencia de compra presencial aumentará durante el período festivo, los efectos de la pandemia siguen impactando en los comportamientos de compra; el precio, la disponibilidad de existencias y las promociones fueron las tres principales preocupaciones de los clientes que compran en tienda.

El precio volvió a ser el factor clave a la hora de elegir comprar en tienda para el 65% de los clientes españoles; esto significa un aumento de +23 puntos porcentuales en comparación con 2020, lo que indica un aumento de la sensibilidad respecto a los precios en el contexto económico en la España post-pandémica. Esto también explica por qué la época de rebajas y periodos promocionales de los comercios fueron un factor clave para el 36% de los compradores españoles. Y, con la interrupción global de la cadena de suministro, la disponibilidad de existencias es una preocupación para la mitad (50%), que quiere tener la seguridad de que no habrá huecos en los estantes ni faltarán existencias en las tiendas cuando vayan a comprar sus regalos de Navidad.

El tema de la seguridad en tienda sigue siendo un aspecto prioritario para los compradores durante la Navidad, y más de un tercio (35%) está preocupado por los protocolos COVID-19 a la hora de visitar las tiendas físicas durante este pico de actividad comercial. Sin embargo, el uso obligatorio de mascarillas en tienda, independientemente de las pautas nacionales, haría que un 46% se sienta más cómodo comprando, seguido de los límites de aforo para evitar aglomeraciones (35%) y una mayor atención al distanciamiento social (33%).

Sensormatic Solutions y su plataforma operativa inteligente para el comercio minorista, Sensormatic IQ, son componentes vitales de las tecnologías e innovaciones que integran Johnson Controls OpenBlue, promoviendo personas saludables, lugares saludables y un planeta saludable. Sensormatic Solutions ayuda, como parte de su misión, a los retailers a resolver desafíos complejos relacionados con la confianza, la salud y la seguridad de los consumidores.

La afluencia a los centros comerciales desciende un -0,9% en octubre, pero se incrementa un +13% en comparación con el mismo mes del año anterior

La afluencia de visitantes a los centros comerciales españoles descendió un -0,9% en octubre respecto al mes anterior, según el índice mensual publicado por Sensormatic Solutions, la marca de Johnson Controls para soluciones retail.

En comparación con octubre de 2020, se registró un crecimiento del +13%, mientras que el acumulado anual se sitúa en el +14,2%.

Fijándose en 2019, año previo a la pandemia, las cifras reflejan una evolución negativa: la caída de octubre en 2021 fue del -17,1% respecto al mismo mes de hace dos años, y a su vez el acumulado anual retrocede un -25,3% frente a enero-octubre de aquel año.

Para obtener más información sobre las tendencias de los compradores españoles, descargar el Informe de opinión del comprador: Retail: Shopper Sentiment Report: LINK

Metodología de la encuesta: investigación original de 1.008 compradores adultos españoles, realizada por Savanta en nombre de Sensormatic Solutions en octubre de 2021.

