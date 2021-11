Miguel Ángel González, CEO de MTX CORPORATION, un empresario por excelencia Emprendedores de Hoy

lunes, 8 de noviembre de 2021, 15:43 h (CET)

Hablar con Miguel Ángel González (1961, Irún-Guipúzcoa) es sinónimo de entablar una conversación con una persona afable, cercana y jovial que da la sensación de conocer de toda la vida aunque solo sea desde hace 5 minutos.

Con el archifamoso deje de los vascos, sus expresiones coloquiales y, como no, ese acento típico del norte a lo Carlos Arguiñano, González no pasa desapercibido nunca, otorgando un excelente trato a los interlocutores, el cual deja patente enseguida la gran calidad humana que este hombre atesora.

Y es que este fértil y laureado emprendedor (como a él le gusta ser denominado) tiene un don innato para todo lo que tenga que ver con el marketing, el comercio y lo empresarial, habiendo sido con tan solo 19 años recién cumplidos uno de los emprendedores más jóvenes en la historia de las vascongadas. Hoy, a sus 60 años, a base de prueba y error, pero con una gran experiencia a las espaldas, dirige la exitosa firma multinacional MTX CORPORATION, de la cual es CEO y fundador desde hace 25 años, especializada en nutrición y suplementación deportiva.

Sin duda, la experiencia es un grado y equivocarse de sabios. Miguel Ángel González, antes de ser el industrial que es hoy, pasó por diversas etapas empresariales, las cuales le llevaron hasta donde ha llegado: sector textil, comunicación, gimnasios, etc., fueron algunos de los negocios donde realizó incursiones sin quedar muy satisfecho con los resultados obtenidos. Pero la cabra siempre tira al monte y habiéndose criado desde niño con el comercio en su casa, con una tradición de negocio propio que ya venía de lejos en el clan (carnicerías y ultramarinos), González siguió luchando hasta dar en el clavo.

MTX CORPORATION es una de las empresas españolas punteras a nivel nacional y de más rápido crecimiento en áreas de ultramar. Nutrición, suplementación deportiva, productos dietéticos y de parafarmacia son algunas de las áreas en las que la compañía se posiciona entre los primeros puestos del ranking a nivel nacional, compitiendo por el número uno de la clasificación. Con representación en múltiples países de la comunidad europea y próxima implantación mediante representaciones comerciales en el mercado latinoamericano, MTX se posiciona como una marca sólida, de alta calidad premium, pero ante todo, de confianza y prestigio.

Miguel Ángel González ha sabido desempeñar muy bien múltiples factores para distanciar a MTX CORPORATION de la competencia directa, aunando la inversión en nuevas tecnologías y en el personal altamente cualificado de sus equipos, con un marketing y desarrollo comercial impecable. “La calidad premium y las materias primas y componentes utilizados en MTX para la elaboración de nuestros productos es superior y de máximo nivel. Para nosotros es muy importante el resultado final y ante todo satisfacer la demanda de nuestros clientes obteniendo su reconocimiento”, agrega el CEO.

Las instalaciones de la firma, siempre a la vanguardia en I+D, hablan por sí solas del nivel de cohesión en todos los departamentos de la compañía, funcionando como un reloj suizo en todos sus aspectos. “No solamente los productos premium son parte fundamental, fabricación, comercialización, logística y distribución, son por supuesto piedras angulares del éxito en MTX CORPORATION”, algo en lo que González hace especial énfasis sabedor de la alta y exigente demanda y de la competencia desleal e intrusismo ocasional que vive el sector de la nutrición.

Pero las virtudes del empresario guipuzcoano no solo terminan en lo meramente empresarial ni mucho menos, el compromiso tajante y serio con el medioambiente y el cambio climático, la gestión eficiente de residuos industriales y la trazabilidad en el reciclaje de sus componentes son premisas indiscutibles en su compañía. “Mantener el estatus de prestigio y calidad requiere de una alta concentración y de tomar una serie de riesgos calculados y decisiones importantes. En MTX CORPORATION, nuestro gabinete jurídico nos proporciona todo el asesoramiento legal y la cobertura respecto al amplio elenco de licencias, permisos y todo tipo de homologaciones vigentes y requeridas por las autoridades, españolas y europeas. No olvidemos que nos dedicamos a la nutrición, la salud y el bienestar es el principal objetivo y la razón de ser de MTX”.

