La cápsula ingerible, una opción terapéutica para el sobrepeso y la obesidad moderada

lunes, 8 de noviembre de 2021, 15:31 h (CET) El programa Allurion es un procedimiento médico no invasivo, totalmente efectivo, seguro y con óptimos resultados La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha declarado la obesidad y el sobrepeso como epidemia mundial. La obesidad es una enfermedad crónica de alta prevalencia caracterizada por el aumento excesivo de grasa corporal y puede aumentar el riesgo de desarrollar ciertos problemas de salud como la diabetes tipo 2, presión arterial alta, enfermedades cardiacas, apnea del sueño, enfermedad del hígado graso, entre otras muchas, además de las emocionales y sociales. El sobrepeso se refiere a un peso corporal mayor de lo considerado normal o saludable para cierta estatura; generalmente es la grasa corporal adicional.

La información elaborada por el Grupo de Educación en Salud para la Ciudadanía de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la obesidad es un acúmulo excesivo de tejido adiposo, en la grasa del cuerpo, originado por un aumento en el consumo de calorías procedentes de alimentos y bebidas. Para mantener un peso normal se debe de ingerir una cantidad de calorías adecuada. Un IMC (Índice de Masa Corporal) entre 18,5 y 25. Este dato se calcula dividiendo el peso entre la estatura al cuadrado, es decir IMC = Kg. /m2. Hay sobrepeso si este baremo se encuentra entre 26 y 30 y obesidad entre 31 y 40, si es mayor de 40 es una obesidad mórbida.

Según la reciente Encuesta Europea de Salud en España, un 44% de hombres y un 31% de mujeres padecen sobrepeso. Las diferencias entre hombres y mujeres son mayores que en el caso de la obesidad, y es superior el porcentaje de hombres que padecen sobrepeso en todos los grupos de edad.

Los datos de la Sociedad Española de Obesidad (Seedo), pone de manifiesto que uno de cada cuatro jóvenes, entre 16 y 30 años, tiene sobrepeso u obesidad en España y ocho de cada diez reconoce el exceso de peso como una enfermedad que les condiciona muchos aspectos de su vida.

La mayoría de las personas con sobrepeso y/o obesidad ha intentado perder kilos siguiendo consejos y utilizando productos no avalados científicamente y sin el asesoramiento de un especialista.

El programa Allurion de pérdida de peso del Instituto de Obesidad de Madrid es un procedimiento no invasivo, totalmente efectivo, seguro y con óptimos resultados.

El doctor Adelardo Caballero Díaz, director del Instituto de Obesidad, acreditado especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, destaca por su extensa actividad en cirugía bariátrica, laparoscópica, endoscópica y puerto único, recomienda esta eficaz y resolutiva solución para el sobrepeso y obesidad moderada. “El programa Allurion consiste en la implantación de un balón intragástrico que se traga en forma de cápsula ingerible bajo rayos X con un catéter, que luego se desprende del dispositivo, y una vez colocado en el estómago se realiza una radiografía para comprobar que se encuentra en la posición correcta. A continuación, el balón se llena con suero fisiológico para ocupar una parte del estómago y lograr así una sensación de saciedad precoz al comer”, describe el doctor.

El resultado es una reducción de los alimentos consumidos a lo largo del día y por consiguiente una considerable pérdida de peso de forma segura y rápida.

El doctor Adelardo Caballero explica que hay que cumplir una serie de requisitos para ser candidato a este procedimiento. “Que el IMC sea superior a 27, tener entre 18 y 65 años y no estar embarazada”.

Allurion, es el único balón gástrico que no requiere endoscopia, ni anestesia para su colocación y retirada y el procedimiento total dura menos de 20 minutos.

“Tras 16 semanas de terapia, se deshace y se elimina de manera natural, sin necesidad de ningún procedimiento médico y los pacientes habrán perdido una media de 15 Kg. Ofrecemos un control y seguimiento de 12 meses por parte de un equipo multidisciplinar, con terapia física, psicológica y nutricional”, explica el doctor Caballero.

En el Instituto de Obesidad, el paciente, a lo largo de todo el programa, recibirá un constante asesoramiento de su médico y de un nutricionista experto. “Además, dispondrá de una supervisión inalámbrica con tecnología de báscula inteligente conectada y una App móvil con la que seguir, día a día, su progreso”, indica Adelardo Caballero.

El doctor Caballero, ha sido pionero en la aplicación de este tratamiento, habiendo realizado más de 1000 implantaciones de balón Allurion, con excelentes resultados.

