Workday es nombrado líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2021 en suites de HCM cloud para empresas de más de 1.000 empleados por sexto año consecutivo

Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), líder en aplicaciones empresariales cloud para finanzas y recursos humanos, anuncia que ha sido nombrado líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para suites HCM en la nube para empresas de más de 1.000 empleados1. Workday ha sido reconocido como líder por sexto año consecutivo y se ha situado en la posición más alta en cuanto a la capacidad de ejecución global Los acontecimientos de los últimos 18 meses han puesto de relieve la importancia de contar con un sistema de HCM unificado que pueda ayudar a las organizaciones a seguir el ritmo del cambiante mundo laboral. Más de 3700 clientes de todo el mundo, como Acxiom, Aurecon, BMO Financial Group, EMC Insurance Companies, Rocket Companies y Wellesley College, entre otros, utilizan Workday Human Capital Management (HCM) para obtener visibilidad operativa, gestionar su fuerza laborar y satisfacer las necesidades de talento, al tiempo que les ayuda a escalar y hacer crecer su negocio.

Innovaciones continuas para la experiencia del empleado

La experiencia de los empleados ha pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda empresarial, ya que las organizaciones buscan adoptar nuevos modelos de trabajo e invertir en formas de mantener a los empleados comprometidos durante una dinámica cambiante que afecta a la fuerza laboral.

En marzo de 2021, Workday completó la adquisición de Peakon para ayudar a proporcionar una mejor información sobre la experiencia de los empleados, el desarrollo profesional y las iniciativas de pertenencia y diversidad. Gracias a la visibilidad en tiempo real del sentimiento y la productividad de los empleados, y de los factores que los impulsan, Workday permite a las organizaciones convertir estos conocimientos en acciones y elevar la voz de sus empleados.

Workday también ha aportado innovaciones de producto que ofrecen a los clientes una experiencia del empleado sencilla, conectada y más atractiva con Workday Everywhere. Al llevar las tareas y la información de Workday directamente a los espacios de trabajo digitales en los que los empleados ya realizan la mayor parte de sus tareas de colaboración y comunicación, pueden acceder rápidamente a Workday sin tener que alternar entre diferentes aplicaciones.

Aumento de las inversiones en Skills

En medio de la recuperación de una recesión generada por la pandemia, las skills han surgido como un componente crítico para gestionar y optimizar el talento.

Las organizaciones siguen adoptando las innovaciones en materia de skills a partir de Workday. Hasta la fecha, más de 1.000 organizaciones están utilizando Skills Cloud, que está incluido en Workday HCM, para contratar, comprometer y retener a su fuerza laboral de forma más eficaz. A medida que los clientes adoptan una estrategia de personal basada en las skills —en la que los trabajadores son valorados y recompensados por sus habilidades y por cómo las aplican para crear valor organizativo— pueden incorporar esas skills en todo Workday HCM, incluyendo Workday Recruiting, Workday Learning, Talent Marketplace y Career Hub, para una experiencia de talento conectada.

Reconocimiento del cliente

Gartner Peer Insights documenta la experiencia de los clientes a través de calificaciones verificadas y reseñas de colegas. A fecha de 22 de octubre de 2021, las reseñas de los clientes de Workday incluyen lo siguiente:

"Nuestra prioridad para nuestra solución de HCM es una que pueda reunir nuestros datos centrados en las personas en un solo lugar, lo que nos permite obtener una visibilidad completa a través de los diversos viajes de los miembros de nuestro equipo. Workday nos permite comprender, atraer y retener mejor para poder maximizar el talento de nuestro equipo. Con la flexibilidad de configuración de Workday... podemos pivotar y cambiar tan rápido como sea necesario en nuestro espacio de trabajo siempre cambiante". - Infraestructura y operaciones, finanzas [leer reseña completa]

"Workday HCM es una plataforma completa… para todas las necesidades relacionadas con los recursos humanos… incluyendo la contratación, la incorporación, la nómina, el rendimiento, los beneficios, la gestión de las bajas y los módulos principales de recursos humanos, lo que facilita el trabajo del equipo de recursos humanos. Esta herramienta permite mucha personalización... y la interfaz de usuario es intuitiva... la capacidad de integración con otras herramientas es sencilla". — Gestión de abastecimiento, compras y proveedores [leer la reseña completa]

"Workday Human Capital Management es... un paquete completo con excelentes funciones fusionadas en un solo lugar. Conecta las necesidades de su organización y le ayuda a gestionar y ofrecer lo mejor para un mejor rendimiento y un crecimiento positivo." - Infraestructura y Operaciones, Servicios [leer reseña completa]

Declaraciones

"La pandemia ha sacado a la luz las inversiones que las organizaciones necesitan hacer en su gente, ya sea creando experiencias atractivas para los empleados, cambiando a estrategias de personal basadas en las skills, o proporcionando a los empleados las herramientas necesarias para aprender y crecer", dijo David Somers, group general manager, office of the chief human resource officer en Workday.

"Con Workday HCM, los clientes tienen un sistema unificado, líder en la industria, que les da una visión holística de su gente para que puedan ser ágiles y responder a los requisitos cambiantes del nuevo mundo del trabajo, incluyendo mantener el pulso de la experiencia de los empleados y atraer y retener a los mejores talentos."

Información adicional

- Leer el blog, "Workday nombrado líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® de 2021 para suites HCM en la nube para empresas de más de 1000 empleados", por David Somers, director general del grupo, oficina del director de recursos humanos, Workday.

- Leer una copia gratuita del informe de Gartner en el sitio web de Workday.

