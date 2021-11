Aerotermia para sobrevivir a la escalada de precios de la electricidad y gas este invierno Comunicae

lunes, 8 de noviembre de 2021, 14:03 h (CET) La escalada de los precios de la luz y el gas junto con la llegada del frío están impulsando la adopción de tecnologías de climatización más eficientes como la aerotermia, que permite ahorros de hasta un 80% en la factura El invierno promete ser conflictivo en lo que se refiere a la factura de la luz y el gas natural. Con la llegada del frío, la población se verá obligada a hacer uso extensivo de sus sistemas de calefacción domesticas y eso, sin duda alguna, disparará el precio de la electricidad y el gas natura aún más, no sólo en España sino en toda Europa.

El escenario se presenta bastante dantesco, más aún si se tiene en cuenta que el precio del gas ya ha subido un 400% en el último año y el de la electricidad un 47% sólo en Septiembre y se podrían presentar apagones y cortes de luz y gas debido a problemas en el suministro a causa de la reducción en la oferta de gas por los confinamientos (que redujeron drásticamente la demanda de energía por el descenso de la actividad económica y provocaron el cierre de fuentes gasísticas que aún no han reabierto).

También, los altos precios de la energía se trasladarán a otros productos, por lo que la escalada de precios está casi que garantizada. Es por esto que será necesario cambiar hábitos de consumo y buscar alternativas y soluciones si se quiere que el bolsillo no se vea seriamente afectado.

El uso de la calefacción representa una gran parte del consumo energético de los hogares españoles durante el invierno. La gran mayoría de los sistemas de calefacción domésticos consisten en sistemas de calefacción eléctricos (radiadores eléctricos), calderas de gasoil, calderas de biomasa o calderas de gas natural. La aerotermia, a pesar ser una tecnología bastante madura, es aún bastante escasa en España, no obstante se presenta como la mejor solución ante la escalada de precios de gas y luz.

La aerotermia permite alcanzar ahorros de hasta un 80% en las facturas de luz y gas. Es una tecnología limpia y segura de bajas emisiones amigable con el medioambiente. Esta tecnología permite capturar la energía contenida en el aire del ambiente y producir calefacción, frío o agua caliente a través de la misma. Una sistema de calefacción por aerotermia puede alcanzar rendimientos muy altos de alrededor del 500% produciendo 5kw térmicos por cada kw eléctrico absorbido de la red eléctrica ya que con esta tecnología no es necesario producir la energía sino que se recupera del ambiente.

Otras ventajas de la aerotermia incluyen la sencillez de su instalación, su capacidad de adaptación, el poco espacio que requiere ya que con un sólo equipo es posible cubrir todas las necesidades de calefacción y ACS y el poco mantenimiento que requieren estos equipos.

Todas estas ventajas han hecho de la aerotermia la tecnología ideal para combatir la escalada de precios de luz y gas este invierno. La población española parece ser consciente de esto y las ventas estos equipos de climatización por aerotermia se han disparado. De acuerdo a Alejandro Duque, gerente de una de las mayores empresas de climatización de Valencia "las ventas de sistemas de climatización por aerotermia se han disparado en la zona Mediterránea desde principios de año". Su empresa, autorizada por Vaillant Valencia y las delegaciones de otras marcas de climatización en la ciudad para la distribución e instalación de sistemas de climatización por aerotermia ha experimentado un incremento en las ventas de estos sistemas de entorno al 70%. Este acuciado incremento en el número de ventas de sistemas de calefacción por aerotermia está siendo reportado por muchas empresas de climatización de todos puntos de España.

En conclusión, la crisis energética y los altos precios de luz y gas tiene visos de pronunciarse aún más con la llegada del invierno y el uso extensivo de los sistemas de calefacción. Esto está empujando a la población a buscar alternativas y tecnologías relativamente nuevas como la climatización por aerotermia o el autoconsumo por energía fotovoltaica se presentan como alternativas eficientes y sus ventas se han disparado en el último año en toda España. Estas tecnologías no sólo son más eficientes y permitirán capear la subida de los precios de la energía sino que son más respetuosas con el medioambiente.

