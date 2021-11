¿Cómo se hacen limpiezas dentales profesionales?, por Helident Clínica Dental Emprendedores de Hoy

lunes, 8 de noviembre de 2021, 13:51 h (CET)

Los expertos de Helident Clínica Dental recalcan que la higiene bucal es muy importante y que los seres humanos deben tomarla muy en serio desde temprana edad. Alertan que pasarla por alto puede traer muchas consecuencias que pueden afectar a la estética, pero también a la salud. Explican que hay hábitos que se deben realizar en casa, pero hay otros que hay que dejar en manos de los profesionales. Uno de estos casos es la limpieza dental, que se debe realizar cada cierto tiempo para mantener unos dientes sanos y evitar problemas futuros como caries o pérdidas de piezas.

Los pasos de una correcta limpieza dental profesional La limpieza dental es tan fundamental como cepillarse los dientes después de cada comida y utilizar el hilo dental. Esta se debe realizar cada seis meses. Sin embargo, los especialistas precisan que las personas que tienen una correcta higiene bucal pueden hacérsela una vez al año.

La limpieza dental es una cuestión de higiene, ya que permite eliminar la acumulación de sarro y placa bacteriana y disminuir la inflamación de las encías.

El procedimiento para realizar la limpieza dental comienza con una exhaustiva revisión por parte del odontólogo, quien determinará las zonas más afectadas por el sarro y la placa dental. A su vez, se utiliza un raspador ultrasónico, haciendo énfasis en la superficie de cada diente y debajo de las encías. Por otro lado, para eliminar manchas en las piezas dentales, se aplica una mezcla especial de agua con bicarbonato.

El siguiente paso es la limpieza de las encías,seguido del pulido de los dientes con una pasta especial a base de flúor. Lo último que se hace es aplicar un gel antiinflamatorio.

¿Por qué es importante tener una correcta higiene bucal? Algunas personas no le dan la importancia que merece a la higiene bucal porque desconocen las graves consecuencias que pueden derivarse de no cepillarse los dientes adecuadamente y prescindir de la limpieza dental.

Los primeros problemas que se presentan a raíz de la falta de higiene bucal es la aparición de caries e inflamación de las encías o gingivitis, pero hay otros efectos perjudiciales más graves como la periodontitis o halitosis, entre otros.

Desde Helident Clínica Dental, recomiendan cepillarse después de cada comida. Además, puntualizan la necesidad de reforzar el cepillado con el uso del hilo dental para eliminar los restos de comida que quedan en los lugares donde el cepillo no llega.

Las personas que deseen realizarse una limpieza dental u otro tratamiento profesional con los expertos de Helident Clínica Dental pueden visitar la página web de la clínica.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.