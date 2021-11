Lefties presenta Familias Reales, su nueva colección para este Otoño-Invierno '21 Comunicae

lunes, 8 de noviembre de 2021, 13:11 h (CET) Lefties presenta para esta temporada otoño-invierno’21, una nueva colección que rinde un cálido homenaje a los distintos formatos de familia que existen hoy en día y donde la moda se presenta como un elemento que cohesiona a todos sus miembros sin prejuicios ni barreras celebrando los distintos tipos de hogares que existen hoy en día. Historias protagonizadas por diferentes familias reales donde encontrar todo tipo de prendas para hombre, mujer y niños, así como una amplia gama de accesorios LEFTIES WOMAN, MAN & KIDS COLLECTION AW’21. FAMILIAS REALES.

Historias reales protagonizadas por familias reales. Así es la nueva campaña otoño-invierno’21 de Lefties que rinde un cálido homenaje a los distintos formatos de familia que existen hoy en día y donde muestra el fuerte vínculo afectivo de mayores a pequeños. Donde la moda se presenta como un elemento que cohesiona a todos sus miembros sin prejuicios ni barreras y donde se celebran los distintos tipos de hogares que existen hoy en día con la moda que los une a todos como un vínculo más dispuesto a derribar prejuicios y barreras.

El cariño y el amor que transmiten las familias es el fiel reflejo de su realidad. Familias que son las verdaderas protagonistas de Familias Reales, protagonistas de una historia que muestra cómo la familia es el hogar que protege, y una demostración de que el amor tiene muchas formas diferentes de estar presente en la vida.

En la nueva colección para mujer, hombre y niños otoño-invierno’21 de Lefties, muestra todas las líneas de producto de la marca, prendas perfectas para crear looks cálidos, versátiles y funcionales para vestir tanto dentro como fuera de casa. Piezas pensadas para ofrecer una total comodidad en el día, con múltiples opciones en punto o algodón suave y siempre a la última tendencia. Chaquetas, americanas, blazers, abrigos, cazadoras, jerséis, sudaderas, camisetas, tops, cárdigans, pantalones y una amplia gama de producto denim sin olvidarnos de la colección deportiva con prendas que facilitan una total libertad de movimiento de una manera cómoda y sin esfuerzo. También pijamas para todos y una selección de ropa interior en la colección de otoño-invierno. Una amplia variedad en calzado, botas, botines, deportivas, zapatos y zapatillas para estar en casa, Lefties tiene todos los estilos en calzado para mujer, hombre y niños. Y en cuanto accesorios, bolsas, bolsos, mochilas, monederos, cinturones, accesorios para el pelo, un sinfín de producto para esta temporada. Toda la colección se presenta en una amplia paleta de colores cálidos para toda la familia y estilos, prendas para este otoño donde vestir cómodo y a la última tendencia es posible con Lefties, con la mejor moda a un precio muy accesible para todos.

La nueva colección Lefties para toda la familia, ya está disponible en todas sus tiendas, en su canal de venta online y en su aplicación. Lefties lanza cada semana nuevas prendas y colecciones donde escoger el diseño que mejor exprese la personalidad del cliente. Cada temporada continúa renovando constantemente todas sus colecciones y aportando diseño, confort, calidez, funcionalidad e innovación en cada prenda mediante un estilo fácil y sin esfuerzo, mostrando los mejores diseños en moda accesible y las últimas tendencias al mejor precio. Una amplia, cuidada, variada gama de prendas y productos, creados y diseñados para adaptarse a cualquier edad, silueta y estilo.

Descubre las nuevas colecciones: woman, man, sportswear, swimwear, underwear, denim, kids, baby, accesorios, calzado, ropa para estar en casa y menaje para el hogar en la nueva web lefties.com, en sus redes sociales oficiales y en su aplicación, disponible para Apple y Android.

Lefties.com. La nueva y renovada página web lefties.com impulsa la apuesta de Lefties por el canal y la innovación digital, con un diseño adaptativo y funcional que garantiza al 100% el acceso web a los usuarios desde cualquier dispositivo con una web muy funcional y visual para una navegación totalmente intuitiva. La web es un amigable punto de encuentro digital entre marca y cliente, una auténtica plataforma multicanal que da respuesta a todos los requerimientos del usuario mostrando la innovación constante de la compañía.

Follow Us @leftiesofficial #familiasreales #leftieswomancollection #leftiesmancollection #leftieskidscollection #newin #leftiesshoponline

Acerca de Lefties: Lefties es una de las principales empresas de moda accesible del panorama nacional. Dirigida a todo tipo de públicos y edades, la marca cuenta con tres secciones para adaptarse a todas las necesidades del mercado: señora, caballero y la sección infantil (bebé, niña y niño). Cada una de las colecciones cuenta con su propia línea de calzado y complementos para ofrecer un total look a toda la familia y desarrolla diariamente nuevas formas de ofrecer a sus clientes el mejor producto de moda. En la actualidad Lefties cuenta con 169 establecimientos y presencia en 8 países (España, Portugal, México, Qatar, Arabia Saudí, Marruecos, Túnez y Dubái). Lefties forma parte del Grupo Inditex, uno de los mayores grupos de moda y distribución del mundo. Bajo el sello de calidad Inditex, Lefties integra en su modelo de negocio el diseño, fabricación, distribución y venta de sus productos. Siempre dando una respuesta ágil a las necesidades del mercado en cuanto a creatividad, diseño y calidad.

