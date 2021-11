Tempel Group y Getac, Patrocinadores del 27º Congreso Nacional de Bomberos que organiza ASELF en Murcia Comunicae

lunes, 8 de noviembre de 2021, 13:24 h (CET) Tempel Group y Getac presentarán la nueva generación de soluciones informáticas rugerizadas en el 27º Congreso Nacional de Bomberos que organiza La Asociación Española de Lucha contra el Fuego (ASELF) en Murcia el 16, 17 y 18 de Noviembre "Getac, fabricante líder en soluciones informáticas robustas, y Tempel Group Premium Partner en Iberia y Latinoamérica en la distribución de sus tablets y notebooks, anuncian su participación en la 27ª edición del Congreso Nacional de Bomberos, en el que el foco principal y de actualidad será la Seguridad Contra Incendios, la Gestión de las Emergencias y la Protección Civil, y que se llevará a cabo en Murcia, el 16, 17 y 18 de Noviembre, en un formato híbrido, que va a permitir la participación de muchas más empresas del sector”.

Desde Tempel Group, uno de los principales socios de Getac a nivel global y anfitriones locales de la marca durante el 27º Congreso, destacan uno de los principales objetivos de su participación; dar a conocer a los visitantes el alto nivel y desempeño de los equipos Getac, además del su detalle de especialización, que permite que sean la mejor herramienta de trabajo para quienes trabajan en el sector emergencia, defensa y seguridad, no solo en España, sino en todo el mundo.

En esta edición de 2021, Getac presentará para una amplia gama de mercados su oferta completa de soluciones rugerizadas, lo que incluye portátiles, tablets, software y accesorios, tales como:

UX10: Una tablet versátil y portátil totalmente preparada para ofrecer una transformación digital en entornos donde se requiere un rendimiento rugerizado. Diseñada para satisfacer las necesidades únicas de los profesionales de la salud y la seguridad pública, en especial en seguridad pública, defensa, servicios públicos, transporte y logística, manufactura industrial, entre otros.

Una tablet versátil y portátil totalmente preparada para ofrecer una transformación digital en entornos donde se requiere un rendimiento rugerizado. Diseñada para satisfacer las necesidades únicas de los profesionales de la salud y la seguridad pública, en especial en seguridad pública, defensa, servicios públicos, transporte y logística, manufactura industrial, entre otros. UX10-EX : Una tablet con certificación ATEX preparada para entornos explosivos y diseñada para ofrecer un rendimiento portátil en diversas industrias exigentes, como la manufactura industrial, servicios públicos y el petróleo y gas.

: Una tablet con certificación ATEX preparada para entornos explosivos y diseñada para ofrecer un rendimiento portátil en diversas industrias exigentes, como la manufactura industrial, servicios públicos y el petróleo y gas. F110: Una tablet potente y totalmente rugerizada que es sumamente portátil, dirigida a los profesionales en movimiento pertenecientes a los sectores de manufactura, automotriz, defensa, seguridad pública, servicios públicos y transporte y logística.

Una tablet potente y totalmente rugerizada que es sumamente portátil, dirigida a los profesionales en movimiento pertenecientes a los sectores de manufactura, automotriz, defensa, seguridad pública, servicios públicos y transporte y logística. X500: Este portátil, diseñado para los sectores de petróleo y gas y defensa, ofrece una pantalla grande de 15,6 pulgadas de alta definición, así como la opción de agregar tarjetas PCI o PCIe. Los productos de Getac son fabricados según los estándares de certificación de pruebas internacionales más estrictos y están diseñados para operar en entornos hostiles, climas difíciles, temperaturas extremas y ambientes con polvo. Además, los dispositivos de Getac pueden ser limpiados frecuentemente para ayudar a los profesionales médicos a prevenir infecciones.

Getac Select® – se adapta a las necesidades de la industria

Las soluciones rugerizadas son parte de Getac Select®, que combina dispositivos rugerizados preconfigurados, software, accesorios y servicios profesionales en una solución total optimizada tanto para aplicaciones individuales como para grupos de usuarios. Las herramientas de software clave que se encuentran disponibles junto con los dispositivos son la herramienta de sistema de posicionamiento global virtual (VGPS), la herramienta de seguridad de la conducción de Getac, el sistema de monitorización de dispositivos de Getac (GDMS) y la herramienta de lectura de código de barras KeyWedge.1

Tempel Group, como socio oficial de Getac en Iberia y Latinoamérica, se encarga del servicio de asesoría técnica y comercial desde el proceso de selección del producto por parte del cliente, hasta el apoyo durante todo el ciclo de vida.

Acerca de Getac

Getac Technology Corporation es una subsidiaria estratégica de Getac Holdings Corporation (TWSE:3005), parte de MiTAC-Synnex Business Group con ingresos anuales en 2020 por US$ 41,3 mil millones. Getac fue fundada en 1989 como una empresa conjunta con GE Aerospace para el suministro de productos electrónicos de defensa. En la actualidad, la gama de productos de Getac incluye portátiles rugerizados, tablets rugerizadas, software y soluciones de vídeo móvil para los sectores de defensa, policía, bomberos, servicios públicos, automotriz, manufactura, transporte y logística. Para más información, visitar: https://www.getac.com/es/. Participar en el blog de industrias de Getac o seguir a la compañía en LinkedIn, YouTube, Facebook y Twitter.

Sobre Tempel Group

Tempel Group es una empresa internacional con más de 43 años de experiencia comercial con presencia en Europa a través de sus oficinas de España y Portugal, y con Delegaciones en más de 9 países de Latinoamérica tales como México, Ecuador Panamá, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Argentina o Colombia,

Desde sus inicios en 1978, ha desarrollado su trayectoria a través de 4 áreas de negocio: Energía, Ingeniería, Consumo y Servicios; y se ha expandido por todos los países de habla Hispano-portuguesa, siendo su principal diferenciación, la distribución de productos al mercado industrial con proyectos en mano, gracias a su Oficina Técnica Global y su servicio ad-hoc.

Para obtener más información: info@tempelgroup.com

Link corporativo: www.tempelgroup.com

Vídeos

Tempel Group y Getac, Patrocinadores del 27º Congreso Nacional de Bomberos en 2021



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.