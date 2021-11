Vanity Fit anima a conocer su línea Jumper para hacer ejercicio con eventos todo el año Emprendedores de Hoy

La nueva modalidad de hacer ejercicio al saltar es con las botas Jumper 1 de Aerower, ofrecidas por Vanity Fit . Este tipo de calzado diseñado específicamente para que el cuerpo rebote con cada movimiento favorece la práctica de una actividad aeróbica que cada vez más ciudadanos españoles deciden practicar.

El dinamismo del rebote de la mano de las Jumper 1 Una mezcla entre el rebote y propulsión están detrás de una novedosa forma de hacer ejercicios utilizando correctamente las jumper, un calzado que permite saltar con un dinamismo que contagia y se demuestra en los eventos que organiza Vanity Fit en diferentes regiones de España.

Esta es la nueva forma de hacer ejercicios que genera un 80% menos de impacto en las articulaciones que los ejercicios convencionales, por lo que puede practicarlo cualquier persona y de cualquier edad que quiera realizar actividad física con bajo impacto.

La próxima Jumper Class organizada por Vanity Fit se efectuará en la Plaça dels Pescadors, en la playa de Almenara (Castellón), el domingo 31 de octubre a las 11 am, con la temática de Halloween, impartida por Desiré Foncubierta, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Master Trainer Internacional de Jumple, quien desde el 2013 viene exponiendo esta práctica novedosa y muy beneficiosa para el cuerpo.

Vanity Fit se destaca por la perfección en la ejecución de esta disciplina que cada vez incorpora más participantes en dichos eventos. Para participar es necesario registrarse a través de la página web en la que además de aportar sus datos personales, debe proporcionar la talla del calzado y su peso para ajustar con precisión las botas a cada participante en caso de que no lleve botas propias.

La inscripción en el evento tiene un coste de 7 euros, con bota propia o 10€ con el alquiler del calzado de rebote.

¿Qué beneficios aporta el rebote del cuerpo con las botas Jumper? El novedoso calzado de rebote y salto ofrece muchas ventajas que incentivan a la práctica de este ejercicio, es muy fácil de usar, ligero, estable y de alta resistencia.

Además, ofrece una serie de beneficios para el cuerpo entre los que destaca la pérdida de peso por el movimiento de gran cantidad de músculos que ayudan a la pérdida de grasa un 25% más rápido. Además, permite corregir la postura corporal y de la pisada, desarrollar y tonificar los músculos, mejorar el equilibrio y la coordinación.

La recomendación es aprender a utilizar el calzado rebote con instructores con experiencia y certificados para evitar lesiones.

Si la intención es mantener la práctica, es ideal la compra de sus propias botas, las cuales se pueden adquirir a través del catálogo de la tienda online de Vanity Fit, con la confianza de estar comprando un calzado original de Aerower, disponibles en diferentes modelos y colores, garantizando un producto de calidad para ejercitarse con mucho estilo. Y ahora, además, se puede comprar la nueva edición especial Jumper 1 Luxor Sapphire.

