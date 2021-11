Destacada clínica latinoamericana de injerto capilar llega a Vigo Comunicae

lunes, 8 de noviembre de 2021, 09:04 h (CET) Medical Hair, clínica capilar de prestigio internacional, abre una nueva sucursal en Vigo, la primera en Galicia y la quinta en España. El Dr. Arturo González Marlia, con más de 25 años de experiencia en medicina capilar, y uno de los fundadores de Medical Hair, está al frente de esta nueva y avanzada clínica capilar. Tecnología y fármacos de última generación y un equipo profesional altamente especializado son las claves de su éxito internacional La prestigiosa clínica capilar Medical Hair, surgida en Argentina en 1998 y con 17 sucursales en diversos países de América del Sur, ha recalado recientemente en la ciudad de Vigo. De esta forma, sigue consolidándose como empresa líder en soluciones capilares en este país, pues ya ofrece sus servicios capilares en Madrid, Benidorm, Valencia y San Sebastián.

Medical Hair Vigo es la nueva apuesta de la empresa, que espera, con esta ubicación estratégica, atender las demandas ciudadanas de servicios capilares, cada vez más en alza, tanto dentro de Galicia como en el norte de Portugal. De hecho, para aquellas personas que se sometan a un injerto capilar en Vigo, y no residan en la ciudad de Vigo, la propia clínica les regala una noche gratis en un hotel de tres estrellas, a fin de evitar que tengan que desplazarse dos días seguidos hasta la clínica capilar.

El éxito que acompaña a Medical Hair desde sus comienzos radica en dos aspectos irrebatibles: dispone de la tecnología más avanzada del momento en medicina capilar y cuentan con un equipo profesional altamente especializado en constante formación. Sin duda, esta sinergia entre excelencia tecnológica y humana ha convertido a Medical Hair en un referente en salud capilar y recuperación del cabello allá donde se establece. Y en el caso en concreto de su sucursal en Vigo, además, cuenta con el aliciente de que está dirigida y atendida por el Dr. Arturo González Marlia, uno de los socios fundadores.

El Dr. González Marlia, licenciado en Medicina y Cirugía General y especializado en medicina estética, lleva tres décadas poniendo su amplia experiencia profesional al servicio de las personas con problemas capilares. Habitual ponente de congresos internacionales sobre recuperación, cirugía y tratamientos del cabello, su currículum avala su consideración como uno de los mayores expertos en el campo de la medicina capilar. A pesar de su amplia vida laboral dedicado a la recuperación capilar, González Marlia afronta su nueva etapa profesional con la misma ilusión y ganas de revolucionar el ámbito de la cirugía y tratamientos capilares, como cuando nació su primera sucursal en Buenos Aires.

Medical Hair ofrece todo un abanico de soluciones para los problemas de caída del cabello: desde microinjertos capilares basados en la aplicación de la puntera técnica FUE; hasta tratamientos médicos de mesoterapia, basados en fármacos anti-caída del cabello de última generación. Asimismo, ofrece procedimientos de tricopigmentación, la última apuesta estética para conseguir un efecto de mayor densidad capilar o tapar cicatrices que impiden el nacimiento del cabello.

Quienes deseen poner solución a sus problemas capilares, tienen una clinica capilar en Vigo con un espacio sanitario que les ofrecerá las mejores manos para recuperar su cabellera y su autoestima. Además, la primera consulta es gratuita. Así que no hay excusas para dilatar más la angustia de ver cómo el cabello desaparece.

