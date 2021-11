Mitsubishi Electric entrega los Premios 3 Diamantes Comunicae

lunes, 8 de noviembre de 2021, 08:51 h (CET) El Centro Deportivo La Cardiotermia de Sabadell y las Oficinas Torre Rioja en Madrid reciben el título de "Los edificios más eficientes de España". Estos galardones, que alcanzan su 7ª edición, reconocen las mejores prácticas del sector a nivel nacional en materia de eficiencia energética, diseño, innovación y calidad del aire interior Tras la celebración de la gala de entrega de la 7ª Edición de los Premios 3 Diamantes, en formato 100% virtual presentados por la periodista Esther Vaquero y organizados por Mitsubishi Electric, se han dado a conocer a los ganadores, destacados como los edificios más eficientes de España, entre los 48 proyectos presentados.

Mitsubishi Electric ha reflejado en estos galardones su filosofía interna de apuesta por la tecnología, la innovación, el desarrollo sostenible y la eficiencia en la búsqueda por la mejor calidad del aire. “Este año, más que nunca, nos ha permitido demostrar la importancia que tiene un proyecto de climatización ya no solo en términos de eficiencia y sostenibilidad, sino también, en temas de salud”, destacó en la gala Pedro Ruiz, Branch President Mitsubishi Electric, Spanish Branch.

Los grandes protagonistas de esta edición se han distinguido en dos categorías: Proyectos hasta 200 kW y Proyectos superiores a 200 kW, con lo que este año hay dos Ganadores Premios 3 Diamantes, dos Finalistas Oro y dos Finalistas Plata, que se repartirán una dotación económica de 35.000 €.

Entre los premios ganadores se encuentra, en la categoría de hasta 200kW el Centro deportivo “La Cardiotermia” en Sabadell, proyecto de GM2 Consultores Asociados. Alabado por su innovación en el uso de la energía disipada por los deportistas para la generación de ACS a través de la ventilación, dispone de una alta eficiencia energética (ESEER 4) y reducción del consumo del 15%.

En primera posición, en la categoría de más de 200 kW han sido premiadas las Oficinas Torre Rioja, proyecto de Úrculo Ingenieros, por su sistema de climatización formada por 3 enfriadoras Agua-Agua y compresores de levitación magnética, además de por disponer de una alta eficiencia energética ESEER9 y una Certificación LEED Platino, entre otras características.

El resto de galardonados son:

Finalista Oro (Hasta 200 kW): Residencial Solarhaus (Pamplona) de Naven Ingenieros

Finalista Oro (Superior a 200 kW): Sede del Grupo Cajamar (Almería) de Savener

Finalista Plata (Hasta 200 kW): Hotel Palacio de Samaniego (Logroño) de ICM Ingeniería

Finalista Plata (Superior a 200 kW): Hotel Canopy by Hilton Madrid Castellana (Madrid) de IKDI Ingenieros

El jurado es totalmente independiente, conformado por representantes de las asociaciones referentes en el sector de la climatización.

Más de 350 proyectos han sido presentados desde el inicio del certamen, lo que muestra la importancia actual de la promoción de la eficiencia energética en nuestro país.

Ahorro energético y sostenibilidad, pilares del futuro en el sector de la climatización

El plan energético de la Comisión Europea marca como objetivo crecer un 40% en los niveles de eficiencia energética en 2030. Para Mitsubishi Electric la protección del medio ambiente es una prioridad fundamental de la mano de cambios ecológicos reales que potencien la concienciación para un planeta más sostenible; y a través de su Plan de Sostenibilidad y Visión Medioambiental 2050, están tomando medidas definitivas, como la reducción en un 30% sus emisiones de CO2 en 2021, objetivo con el que están alineados estos Premios.

Video completo

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.