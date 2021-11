Los beneficios de la mesoterapia capilar de la mano del Dr. Bruno Jacobovski Emprendedores de Hoy

El Dr. Bruno Jacobovski es un especialista licenciado en Medicina y Cirugía, con Máster en Tricología y Trasplante Capilar. Actualmente, es uno de los expertos más reputados en esta especialidad y está avalado por una dilatada trayectoria y cientos de intervenciones realizadas con éxito.

De esta manera, es de los más capacitados para mostrar los beneficios que se pueden lograr con la mesoterapia en el tratamiento de los problemas capilares que muchas personas presentan. Por medio de este procedimiento, el paciente podrá mejorar el estado de su cabello y combatir los efectos de la calvicie.

¿Qué es la mesoterapia? Para comprender el trabajo especializado que realiza el doctor Bruno Jacobovski y los beneficios de la mesoterapia capilar, primero hay que saber claramente qué es. Se trata de un procedimiento que consiste en la bioestimulación del cuero cabelludo mediante microinyecciones indoloras y subcutáneas que activan las células capilares. El proceso es rápido y sencillo y consta de un seguido de sesiones con una duración de unos 10 a 15 minutos de promedio. Al ser indoloro, no requiere de anestesia, la recuperación es rápida y en la gran mayoría de los casos no se presenta ningún tipo de reacción secundaria.

El Dr. Bruno Jacobovski tiene una dilatada experiencia en la realización de estos tratamientos. En su clínica ofrece a sus pacientes los mejores servicios y la mejor atención, que junto a su avanzado equipo tecnológico, garantizan los mejores resultados en el combate contra la alopecia.

Beneficios de la mesoterapia Los beneficios de la mesoterapia se basan en la mezcla de complejos vitamínicos, nutrientes, aminoácidos y otros elementos beneficiosos para el pelo, que se inyectan en el cuero cabelludo del paciente para estimular las células capilares. El tratamiento ofrece como resultado el crecimiento espeso y uniforme del cabello, logrando evitar su caída y revirtiendo los signos de la alopecia. Además de eso, es capaz de nutrir el cuero cabelludo, hidratarlo y revertir la miniaturización del folículo piloso. La mesoterapia es un procedimiento rápido, cómodo y sencillo, con un alto nivel de eficacia. De la misma, regula la grasa y la caspa producida por los folículos, y al mismo tiempo, ralentiza la aparición prematura de las canas. Cabe destacar que la mesoterapia puede combinarse con otros tratamientos capilares con el fin de potenciar los resultados en el paciente.

En la clínica del doctor Bruno Jacobovski se ofrece a los pacientes un diagnóstico gratuito para determinar su caso particular y establecer el número de sesiones necesarias de mesoterapia para garantizar resultados. Ponerse en las manos de este profesional significa contar con uno de los más prestigiosos especialistas en tricología y procedimientos capilares de toda España.

