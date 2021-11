Bodega Martínez Lacuesta, 125 años elaborando vinos de alta calidad Se fundó en 1895, en Haro, capital del vino de la Rioja; desde entonces varias generaciones han contribuido a enaltecer esta firma riojana Jaime Ruiz de Infante

lunes, 8 de noviembre de 2021, 08:46 h (CET) Ilustres apellidos de bodegueros centenarios riojanos han llegado hasta nuestros días: Paternina, Azpilicueta, Lagunilla, Muga Riscal, Murrieta, López de Heredia, Serres… El nombre de Félix Martínez Lacuesta ha quedado unido a la bodega que se fundó en 1895, en Haro, capital del vino de la Rioja; desde entonces varias generaciones han contribuido a enaltecer esta firma riojana.



Con ocasión de su 125 aniversario José Luis Martínez-Lacuesta ha escrito un documentado y apasionante libro que recorre no sólo las vicisitudes de esta ejemplar empresa familiar sino también de gran parte de los últimos sucesos de la historia de España. Entre las narraciones de su obra figura la aventura americana de Emiliano Martínez Lacuesta(1906-1910) cuando realizó una expedición comercial a América atravesando la cordillera de Los Andes con una mula que cargaba las muestras.



De en aquel viaje nacieron puntos de venta Martínez Lacuesta en México, Estados Unidos y una treintena de países más. José Luis, no olvida citar: la sucursal de la empresa en la madrileña y céntrica calle del Carmen; personajes de los años trágicos de la Guerra Civil; la posguerra y el franquismo y datos de la construcción de la nueva bodega. Termina su libro con un resumen del patrimonio gráfico de esta marca.

La producción de Martínez Lacuesta supera la veintena de diferentes elaboraciones de vinos y de un acreditado vermú, todo ello realizado en unas modernas instalaciones inauguradas en el año 2011, dentro de un espacio arquitectónico de unos 16.000 metros cuadrados; a nivel subterráneo descansa el vino para favorecer su aislamiento térmico. Este espacio se fusiona con el viñedo, origen de la bodega, situado en el entorno de Haro.

Tres son las elaboraciones que comentamos:

Félix Martínez Lacuesta Gran Reserva 2010 Elaborado en la Rioja Alta y premiado en 2014 con el Bacchus de Plata.

La cata

Vivo color cereza oscuro, borde granate con recuerdos violáceos, de capa media alta. Aromas de frutos negros maduros, especies dulces, tabaco y ebanistería. En boca se presenta frutal, especiado, con taninos maduros, de paso fácil y presencia de roble. Un retrogusto largo, complejo y especiado sugiere cocido lebaniego, carnes al carbón y quesos riojanos curados. Ficha Calificación cosecha: Excelente. Tempranillo 75%; Garnacha 20%; Mazuelo 5%. 24 meses en barricas nuevas de roble francés y en botella, otros 24 meses. Graduación alcohólica: 13,70 % Vol. Producción Limitada a 7.800 botellas de 75 cl., 180 mágnum de 150 cl. y 30 dobles mágnum de 300 cl. Precio: 30 €.

MARTÍNEZ LACUESTA CARMEN 18 Todo equipo enológico de Martínez Lacuesta, liderado por los enólogos Álvaro Martínez y José Hidalgo, se ha volcado en la elaboración de este tinto para rendir un homenaje con motivo del 125 Aniversario. Se partió de una vendimia manual, con una fermentación alcohólica en tino de roble francés; la maloláctica en barricas nuevas del mejor roble francés, estabilización tartárica natural, corta crianza en barrica y reposo posterior en botella. La cata

Color rojo picota intenso. En nariz aparece toda la potencia de las frutas negras de un tempranillo bien maduro, con sutiles matices de flores azules y notas especiadas. En boca, se muestra fresco, equilibrado, potente y untuoso. Un retronasal largo, que deja a su paso tonos de regaliz y taninos dulces, vivos e integrados, propone degustar platos de pochas con sus sacramentos, chuletas al sarmiento ó cochinillo segoviano y quesos navarros curados. Ficha Zona de producción rioja alta. Calificación de la cosecha: Excelente Graduación alcohólica: 14,85 % vol. Producción limitada a 5.700 botellas de 75 cl. y 435 de 150 cl. Precio: 28, 90 €.

Vermouth “Hemos elaborado nuestro vermouth de forma artesana y tradicional, usando plantas y hierbas aromáticas naturales para macerar en frío el vino blanco base, junto con un breve periodo de crianza y envejecimiento de 7 meses en barricas nuevas de roble francés Allier, con un tostado medio”. Afirma con cierto orgullo el enólogo Álvaro Martínez.

La cata Intenso color ambar. Suaves aromas herbáceos con fondos torrefactos. En boca se muestra amargoso, con tonos de caramelo que nos recuerda al vermouth tradicional. Ideal como aperitivo, se recomienda servirlo frío y acompañado de una rodaja de naranja y una oliva. Ficha Grado Alcohólico 14,80 % vol Precio: 10 €.

Enoturismo Una propuesta interesante, puede ser una visita guiada por esta bodega centenaria y disfrutar después con los mejores vinos maridados con la gastronomía cocinada por la Chef Olga Valentín. Posiblemente sea el momento de realizar un viaje por estas tierras festoneadas de viñedos con sus colores verdes intensos, ocres y amarillos tostados que proporcionan las cepas de sus diferentes variedades de uvas. Sus huertas ofrecen un abanico de productos naturales: pochas, espárragos, cardos, alcachofas, pimientos, tomates, berros, coliflores y borrajas. Aromas que invaden este irrepetible escenario pletórico de naturaleza.

Bodegas Martínez Lacuesta. Paraje de Ubieta s/n. 26200 Haro (La Rioja) Tel.: (+34) 941 310 050 reservas@martinezlacuesta.com Coordenadas: GPS: N-42.55817 º W-02.83867º

