Enviar desayunos a domicilio personalizados a cualquier parte de España y Portugal gracias a la empresa Las Flores No Se Comen Emprendedores de Hoy

domingo, 7 de noviembre de 2021, 13:34 h (CET)

Un detalle como un desayuno a domicilio con una nota especial es algo que dibujará en el rostro de una persona querida una genuina sonrisa, y no hay que planificarlo mucho cuando se cuenta con los aliados adecuados. Las sorpresas siempre han sido un motivo de mucha ilusión, tanto para la persona que la prepara como para quien la recibe.

Las Flores No Se Comenes un negocio que nace con la idea de crear detalles únicos con especialidad en desayunos gourmet a domicilio. Ubicado en Sevilla, este emprendimiento se diferencia gracias a la originalidad de todos sus productos y la calidad de su atención, ya que cada detalle lo realizan de una forma personalizada.

Las Flores No Se Comen: detalles que cautivan Los fundadores de Las Flores No Se Comen relatan que la idea de crear una tienda de regalos y detalles surgió como cualquier otra cuando las personas comienzan a evaluar nuevas posibilidades de mercado. En este caso, buscaban algo diferenciador y por ello comenzaron a estudiar la idea de enviar desayunos a domicilio, a cualquier parte, para sorprender a una persona especial o también para aquel cliente que quiere desayunar y compartir un momento diferente con amigos, compañeros o familiares.

Actualmente, esta empresa se ha consolidado en el mercado online ofreciendo un extenso catálogo de productos disponibles para envíos nacionales y a Portugal. Sus cajas se componen de productos por un lado horneados, los cuales realizan ellos mismos y completan la preparación antes de cada envío; y también productos de primera calidad y gourmet, intentando trabajar con marcas novedosas y atractivas para el cliente. Quien quiera sorprender de manera grata a una persona querida encontrará en Las Flores No Se Comen una gran variedad de opciones de desayuno a domicilio, brunch y aperitivos, meriendas y kits regalo.

Cada regalo es personalizado, lo que significa que el cliente podrá organizar su cesta de desayuno con lo que desee; tipo de ibérico, sabor del zumo, tipo de café o té, si prefiere muffin o donut, incluso pudiendo seleccionar la taza que lleve el mensaje más acorde a la ocasión. En este sentido, los clientes encontrarán en Las Flores No Se Comen una atención realmente individualizada.

Una marca en expansión Su propuesta de valor se ha convertido en un verdadero atrayente para aquellas personas que deciden regalar un detalle diferente a sus seres queridos. La empresa ofrece repartos de lunes a sábado a nivel nacional y repartos de lunes a domingo, incluyendo también días festivos, en su sede de Sevilla, desde donde también hacen entrega de los pedidos hasta las 16:30 de la tarde.

La vistosidad de sus cajas, la originalidad de estas y el valor emotivo con el que trabajan cada uno de los pedidos han llevado a la empresa Las Flores No Se Comena ganarse un lugar importante en el sector de los detalles y regalos a nivel nacional. Aquellas personas que estén interesadas en encargar alguno de los productos que ofrece la empresa pueden ingresar a su página web y elegir entre la gran variedad de opciones de su catálogo.

