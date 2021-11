¡Gracias! Un abrazo de auténtica humanidad Dos madres, trágicamente unidas, abrazadas en el dolor y en la comprensión Ángel Alonso Pachón

domingo, 7 de noviembre de 2021, 09:48 h (CET) Accidente mortal a la salida del colegio Fomento Montealto en Mirasierra (Madrid). Accidente, rodeado de circunstancias especiales, que la sinceridad objetiva de una sociedad madura debe reconocer y lamentar. Un accidente que alguien como MÓNICA GARCÍA, portavoz de MÁS MADRID, médica y madre de tres hijos, ha intentado politizar de forma carroñera y como manifestó el Alcalde de Madrid: “Politizar la muerte de una niña de seis años es un ejercicio de cinismo repugnante. Basta ya.”

Vergüenza política…, vergüenza profesional…, vergüenza personal…, vergüenza rastrera, inhumana, asquerosa, carroñera.

Dos madres, trágicamente unidas, abrazadas en el dolor y en la comprensión. Dos madres, ejemplo de HUMANIDAD…

Ante dos madres capaces de aceptar una realidad trágicamente inusual, con sentimientos, que sin FE no serían posibles manifestar, no tenemos más remedio que darles las GRACIAS… ¡¡MILLONES DE GRACIAS!!

Creyentes y no creyentes, enviemos besos sencillos a esas niñas, protagonistas de una dolorosa historia llena de COMPRENSIÓN HUMANA. Creyentes y agnósticos… MEDITEMOS… LA BONDAD EXISTE… ¡¡GRACIAS!!

