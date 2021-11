La transición a los coches eléctricos, por M10Selection

Distintos acuerdos internacionales han puesto en marcha la descarbonización de la sociedad con el objetivo de frenar al cambio climático y sus efectos. En el sector de la industria automotriz, esto se traduce en una transición hacia vehículos que utilizan energía limpia que no requiere combustión. ¿La sociedad está preparada para los coches eléctricos?, esta es la pregunta impuesta por el cambio, que es irreversible.

Los modelos de coches con motores eléctricos son los que más aumentan su demanda en toda Europa. La tendencia se puede ver replicada en uno de los negocios líderes en venta de automóviles como M10Selection, ubicado en Girona. Los coches híbridos, aquellos vehículos que poseen tanto un motor a combustión como uno eléctrico, comienzan a ganar protagonismo debido a que, en cuestión de años, los modelos diésel o de gasolina se discontinuarán.

Restricciones para los coches a combustión Madrid y Barcelona son las dos ciudades que comenzarán a imponer restricciones a la circulación a vehículos que no cumplan con los requisitos ambientales. A partir de 2022 no podrán ingresar a ciertas zonas del tejido urbano, donde se registraron niveles de emisión de gases que resultan inaceptables para el medio ambiente. Pero esto es solo el comienzo, ya que en ambas ciudades las prohibiciones aumentarán con el tiempo y cada vez serán más las zonas restringidas.

Según la Ley de Cambio Climático aprobada en 2020, a partir de 2023, no será posible circular con coches que posean motores a combustión por el centro de las ciudades de más de 50 mil habitantes. En España, 148 urbes cumplen con esa condición. A nivel regional, la Comisión Europea puso como fecha al año 2030 para cesar con la producción y venta de turismos que no emitan menos del 55% de los gases que producen ahora y para el 2035 ya no podrán venderse automóviles ni furgonetas a combustión.

¿La sociedad está lista para la llegada de los coches eléctricos? Con o sin preparación, el cambio va a ocurrir. La fuente de energía para el nuevo parque automotor está garantizada. Los coches eléctricos son más silenciosos que los vehículos a combustión y producen menos vibraciones. El aspecto que más requerirá de un cambio en la conducta cotidiana es el del reaprovisionamiento de energía. Los modelos actuales tardan entre 6 y 8 horas en cargarse por completo, por lo que viajar requerirá de una mayor planificación.

En empresas como M10Selection la transformación es inevitable. Tanto la oferta como la demanda de automóviles se van a inclinar tanto por los modelos híbridos como por los eléctricos. Así, la única respuesta posible a la pregunta de si el mundo está preparado para los coches eléctricos es afirmativa.