Cristales o vinilos inteligentes, las opciones de vanguardia de iTecVision para espacios más cómodos y funcionales

sábado, 6 de noviembre de 2021, 09:00 h (CET)

La tecnología actual permite que un cristal que muestra el interior de un espacio se convierta en una superficie opaca para asegurar privacidad cuando así lo requiera el usuario como por arte de magia.

Se trata de los sistemas de polímeros opacitables, conocidos como vinilos y cristales inteligentes, que la empresa iTecVision produce desde España para cualquier país del mundo. Con este recurso, la arquitectura y la decoración disponen de un avance sorprendente por su practicidad, elegancia y capacidad de adaptación a cualquier espacio donde se necesite controlar tanto lo visual como el paso de la luz.

Las características de los cristales o vinilos inteligentes Los polímeros opacitables de iTecVision pueden ser instalados en dos versiones: la que se identifica al comúnmente conocido como vinilo inteligente o Smart Film, que realmente no es un vinilo, sino un sustrato autoadhesivo que contiene cristales líquidos PDLC (Polymer Dispersed Liquid Cristal Device) y conexiones eléctricas. Esta lámina se adhiere a cualquier cristal ya instalado que el cliente tenga, ya sea en el hogar, en un local comercial o en oficinas, transformándolo en un vidrio inteligente.

La siguiente opción de esta innovación tecnológica es el cristal inteligente o Smart Glass, que consiste en colocar la lámina de PDLC entre dos cristales y pasarlos por un horno de laminación que permite crear su condición de opacarse o transparentarse cuando el usuario lo ordene a través de un mando o de un sistema domótico.

En ambas propuestas, la entrada de la luz ocurre en el modo encendido, cuando el polímero recibe electricidad y reorganiza las moléculas de cristal para que se transparenten. Al estar apagado el sistema, la superficie se torna opaca debido a que la luz se dispersa cuando no logra traspasar el polímero.

La ventaja del sistema autoadhesivo o vinilo inteligente es que puede ser colocado en cualquier cristal existente, mientras que el cristal inteligente, por su estructura tipo sándwich, es un mecanismo protector de la lámina de PDLC y ofrece mayor seguridad, incluso antibalas, ideal para espacios con alto tráfico e higienización frecuente, como baños, hospitales, centros comerciales, entre otros.

Ambas alternativas son ecológicas, pues reducen el consumo energético en sistemas de climatización en cualquier época; son estéticas, al eliminar el uso de persianas o cortinas, lo que hará que los clientes se olviden de los ácaros y otros agentes patógenos. De igual manera, resultan perfectas a la hora de crear ambientes acogedores controlando el nivel de sombreado e impidiendo el paso del 99% de los rayos ultravioleta, lo que protege los muebles y las paredes del desgaste y la decoloración.

Soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente El equipo técnico y humano de iTecVision ofrece una asesoría integral para que el usuario acceda a la mejor experiencia al adquirir el sistema que más se adapte a lo que necesite. Además, cuenta con servicio de mantenimiento posventa, tanto remoto como presencial, en más de 80 países.

Hogares, negocios del sector de hostelería, edificios de oficinas, centros de salud y grandes o pequeños comercios pueden acceder a un mundo de posibilidades con este sistema que ha revolucionado la cristalería decorativa en el mundo, al permitir también el uso de los cristales como pantallas donde se pueden proyectar productos audiovisuales, presentaciones corporativas o publicidad.

Desde el portal web de la empresa, los interesados en acceder a las ventajas de los polímeros opacitables, sea en su versión “vinilo” o “cristal”, pueden contactar a los expertos de iTecVision para iniciar un exitoso camino de transformación de sus espacios. Para más información, se puede consultar el sitio web de la empresa.

