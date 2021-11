TALIO participó como expositor en la feria BEDIGITAL de Bilbao Comunicae

viernes, 5 de noviembre de 2021, 17:16 h (CET) TALIO estuvo presente en la feria BEDIGITAL de Bilbao, que tiene como objetivo, compartir el conocimiento a cerca de la Digitalización Industrial En Talio se suman al reto digital

Hoy en día ser digital es un mandamiento tanto en la vida cotidiana como en los negocios. Como consultoría de transformación digital, en Talio llevan más de 25 años ayudando a empresas a digitalizarse y por ello, no podían perderse este evento.

Del 26 al 28 de octubre participaron como expositores en la feria BeDIGITAL que tuvo lugar en el recinto ferial del BEC (Bilbao Exhibition Centre). Esta feria, que se celebra cada dos años en Bilbao y atrae a un promedio de 20.000 visitantes, persigue el objetivo de compartir el conocimiento a cerca de la Digitalización Industrial a través de charlas, casos prácticos y múltiples actividades.

En primer lugar, desde Talio quieren dar gracias a todos; a todos los que se acercaron a su stand por su interés y por la conversación que compartisteis, al equipo de Gaia por dejarles formar parte de su espacio y al BEC por haber habilitado un espacio en el que poder conoceros, aprender y hacer visible la importancia de la implementación de los sistemas de digitalización para las empresas.

Por supuesto, quieren agradecer al equipo de la Línea de Soluciones de Talio su esfuerzo e implicación durante los tres días que duró la feria, acercando a las diferentes empresas de los diversos sectores tanto la transformación digital y lo que ello conlleva, como las soluciones digitales a poner en marcha una vez estudiados los distintos procesos de las organizaciones, aportándoles valor al negocio y/o ahorros de gastos y evitando el error humano.

Una semana después de la finalización del evento,los miembros del equipo de Talio han contado cómo vivieron la experiencia:

“Visto el aforo al evento y las entrevistas que hemos mantenido, creemos que estamos en un momento de auge en el sector, haciendo hincapié en la transformación digital solicitada por empresas de distintos sectores, con las que hemos charlado, y con tecnologías digitales en auge (RPA; IA, Power platforms…), todo ello aportando valor a los negocios.

En mi opinión,ha sido muy positiva la asistencia al evento y la experiencia de participar y colaborar en el mismo. El director general del Grupo SPRI, Aitor Urzelai Inza, destaca que el certamen BeDIGITAL Bilbao reflejaba la 'recuperación económica' de Euskadi, comentario realizado en la charla que ofreció en el BeDigital”.

“Por otra parte, agradecer a todas las personas que se acercaron a nuestro stand y a los apoyos recibidos en remoto de todos aquellos que no han podido acudir, comenta Mónica Cuñado, responsable comercial del área de Soluciones de Talio.

Si no pudiste acudir al evento, sigue leyendo para descubrir más acerca de los temas más actuales que se debatieron en el evento:

¿Se quiere responder al reto de la digitalización y no se sabe por dónde empezar?

No hay más que mirar a nuestro alrededor para darse cuenta de que el mundo ha cambiado. Las generaciones actuales demandan una experiencia digital y, por tanto, las empresas deben entender y atender sus necesidades si desean sobrevivir en el mercado.

La transformación digital es un fenómeno social, un salto disruptivo que no tiene marcha atrás. Es un aprendizaje continuo, un cambio sistemático hacia una cultura digital, una cultura más innovadora y productiva que proporciona una mejora continua en todos los procesos de las organizaciones.

Las organizaciones públicas y privadas deben adaptar sus estructuras integrando las nuevas tecnologías en todas sus áreas para dar valor al negocio. Pero este cambio no es únicamente tecnológico, sino que conlleva nuevas aptitudes en las personas y en la reinvención de las organizaciones que afectan al mercado global tradicional.

Es tiempo de cambiar las formas de trabajar. Es tiempo de sembrar y desarrollar una cultura digital.

Con un equipo de más de 50 profesionales, en Talio trabajan por la transformación digital de las empresas y Administraciones Públicas desde tres ejes: consultoría, capacitación y tecnología.

Analizan el negocio con sus clientes para construir el plan estratégico que transformará y aportará valor a la organización. Forman a los equipos en las técnicas y conocimientos que permitirán desplegar su estrategia. Definen, configuran e implantan las tecnologías que posibilitarán dicha transición, para lograr el éxito buscado. La automatización inteligente de procesos es fundamental para la transformación digital en las empresas.

RPA es el mejor aliado para las empresas en transformación digital.



Esta automatización de procesos mejora y simplifica tareas repetitivas sin que haya fallos provocados por la intervención humana, permitiendo a las personas invertir su tiempo en tareas de mayor valor para la empresa.

Puede utilizarse en proceso repetitivos, propensos a errores, que manipulen datos o basados en reglas como, por ejemplo: testeo de aplicaciones, captación de información de webs, procesamiento de facturas, pedidos, informes, manipulación de OCR, comparativa de precios…

Las soluciones de RPA pueden combinarse con otras tecnologías como OCR, ERP, CMS, BDs... y operaciones para validar flujos, firmas digitalizadas, realizar seguimiento y trazabilidad o reporting, entre otros.

¿Cuáles son los pasos para implementar RPA con Talio?

En Talio acompañan en todo el proceso de implementación de RPA:

Descubrir el ámbito de aplicación de RPA, estudiando los procesos de negocio a mejorar. Indicar y optimizar los procesos susceptibles de automatizar. Detectar las tareas de alta repetición que afectan a los procesos. Estrategia de integración con otros sistemas. Elegir la solución RPA más adecuada. (Realizar un análisis adecuado en la selección de los procesos y tareas susceptibles de automatizar es fundamental). Diseñar las tareas de RPA y su programación. Establecer de un entorno de producción. Analizar el impacto en otros procesos y en las personas. Revisar el modelo de competencia de las personas. Establecer procedimientos de trabajo. Desarrollo del RPA. Testeo en un entorno de pruebas. Puesta en marcha. Definir las métricas de rendimiento RPA que permitirá estudiar el crecimiento y la escalabilidad. Para ello hay que elegir los mejores KPIs para monitorizar la actividad de los RPA. Aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital.

