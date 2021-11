La startup Predictiv se alza como ganadora de South Summit ‘Health & Wellbeing’ València Comunicae

viernes, 5 de noviembre de 2021, 17:24 h (CET) Además, otras cuatro startups han sido premiadas: Gate2Brain, como ‘Más innovadora’; Tucuvi, como ‘Más escalable’; la valenciana DAWAKO Medtech como startup con el ‘Mejor equipo’, y Dive Medical como la ‘Más Sostenible’. Durante la jornada de hoy, #SouthSummitVLC ha reunido a más de 800 asistentes y más de 2.000 siguiéndolo online, 600 startups, entre ellos más de 150 inversores y cerca de 400 miembros de corporaciones en búsqueda de innovación South Summit ‘Health & Wellbeing’ responde a la estrategia de South Summit de posicionar determinados verticales temáticas en diferentes regiones de España de alto potencial para ser referentes mundiales en el sector a través de la innovación y el emprendimiento

Mostrar al mundo el alto potencial del ecosistema valenciano ha sido el objetivo principal de la primera edición de ‘South Summit Health & Wellbeing València’, que ha llegado a su fin esta tarde. El encuentro ha conseguido reunir en Veles e Vents a los agentes del ecosistema emprendedor español y mundial para posicionar la ciudad como hub clave del emprendimiento y la innovación, impulsándola como referente en la industria de la salud y la calidad de vida.

En el acto de clausura María Benjumea, fundadora de South Summit, ha asegurado que “desde South Summit estamos muy ilusionados de cómo ha ido este primer encuentro de lanzamiento donde nos hemos sentido muy respaldados no solo por los mejores representantes del sector salud y del ecosistema local, también por la participación de grandes referentes: inversores, corporaciones y startups internacionales, que han visto en South Summit y en la Comunidad Valenciana la oportunidad de hacer grandes negocios”. El encuentro ha reunido a más de 800 asistentes y a más de 2.000 personas siguiéndolo online, entre ellos más de 600 startups, más de 150 inversores y cerca de 400 miembros de corporaciones en búsqueda de innovación.

“Este encuentro que hemos celebrado hoy es una apuesta a largo plazo y ha tenido lugar gracias a la colaboración de todo el ecosistema: universidad, aceleradoras, instituciones públicas y compañías privadas, entre otros, que han trabajado de forma conjunta para fortalecer aún más el alto potencial del ecosistema en la Comunidad Valenciana”, ha asegurado María Benjumea.

El encuentro ha sido una iniciativa de South Summit powered by IE University, en colaboración con la asociación Startup Valencia y cuenta con el apoyo de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana y la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València, a través de València Activa y VLC Tech City, en alianza con Las Naves, La Marina de València y València Capital Mundial del Diseño 2022, entre otros.

Durante el acto de clausura han estado presentes: Teresa García Muñoz, Directora Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana; y, Julio Olmos Lablanca, Coordinador General de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de València; Paris de l´Etraz, Director de IE Venture Lab, y Nacho Mas, CEO de Startup Valencia.

Todos ellos han sido testigos de la entrega de premios de South Summit Health & Wellbeing València, donde la startup de origen estadounidense Predictiv se ha alzado como ganadora. Se trata de un proyecto fundado en San Francisco, que, basándose en los 20.000 genes que tiene un ser humano, crea una versión digital de la persona que permite evaluar el nivel de riesgo de 22.500 enfermedades (incluidas 7.000 enfermedades raras) y puede simular reacciones personalizadas a más de 784 medicamentos.

Además de Predictiv, otras cuatro startups han sido reconocidas hoy en las categorías de proyecto ‘Mas sostenible’, Más innovador’, ‘Más escalable’ y con el ‘Mejor equipo’, seleccionados del total de 23 finalistas de South Summit Health & Wellbeing València’, entre los más de 340 proyectos presentados en esta edición.

El premio al proyecto ‘Más Sostenible’ ha recaído en la aragonesa Dive Medical, que ha desarrollado un dispositivo que usa la inteligencia artificial y la tecnología 'eye tracking' para la exploración integral de la visión, que permite evaluar la función visual y hacer un diagnóstico temprano de problemas visuales.

DAWAKO MedTech Monwoot se ha hecho con el galardón a la startup con el ‘Mejor equipo’. El proyecto creado en la capital valenciana está especializado en crear dispositivos médicos cuyo objetivo es habilitar un nuevo paradigma en el campo de la imagen biomédica para la salud digital y la medicina de precisión. La empresa tiene como misión el desarrollo de una innovadora plataforma tecnológica de imagen biomédica wearable, para la monitorización remota de pacientes y el análisis inteligente de biomarcadores de imagen ecográfica de forma coste-eficiente, habilitando un innovador modelo de negocio: Medical Device-as-a-Service (MdaaS).

El premio a la startup ‘Más escalable’ ha recaído en Tucuvi. De origen madrileño, se trata una herramienta de cuidado virtual con un funcionamiento desarrollado a partir de Inteligencia Artificial con el objetivo de eliminar la brecha en la atención a las personas mayores. Tucuvi emplea el reconocimiento automático de voz y el procesamiento del lenguaje natural para ofrecer un cuidado continuo a las personas, mediante llamadas de teléfono personalizadas. El sistema recoge la información de las conversaciones telefónicas con los responsables de cuidado y, así, impulsa el cambio de paradigma de los actuales cuidados reactivos hacía unos cuidados preventivos y proactivos.

Gate2Brain, por su parte, ha sido premiada como la ‘Más Innovadora’. De origen catalán, la startup promueve una novedosa tecnología para transportar fármacos al cerebro y mejorar su eficacia.

