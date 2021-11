AleaSoft: La activación de los créditos de Cesce: buena noticia en tiempos revueltos del sector eléctrico Comunicae

viernes, 5 de noviembre de 2021, 17:28 h (CET) El 2 de noviembre la empresa pública de seguros Cesce aprobó la modalidad de cobertura de avales para los PPA entre electrointensivos y renovables en el marco del Estatuto de los consumidores electrointensivos, lo cual garantizará la firma de dichos PPA. Los electrointensivos tienen una gran oportunidad para minimizar su exposición a los precios de mercados y los desarrolladores de renovables tendrán más fácil conseguir financiación. Una buena noticia en los tiempos revueltos que vive el sector eléctrico En los últimos meses el sector eléctrico está viviendo una gran inestabilidad por los precios récord, y por las medidas que ha ido tomando el Gobierno para frenar sus efectos, a través del controvertido Real Decreto‑ley 17/2021, del Real Decreto‑ley 23/2021 y del que se espera que se apruebe el 9 de noviembre para ligar a los costes de las renovables la energía consumida por los consumidores industriales y los acogidos a la PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor). Pero no todas son malas noticias. El pasado 2 de noviembre la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) activó un primer paquete de coberturas que permitirá acceder a los avales necesarios para la firma de contratos PPA (Power Purchase Agreement) entre consumidores electrointensivos y desarrolladores renovables en el marco del Estatuto de los consumidores electrointensivos.

Esta es una buena noticia para el mercado de los PPA y para todas las partes implicadas en el mismo: desarrolladores de proyectos renovables, consumidores electrointensivos, bancos, etc. Contar con las garantías del Estado resuelve el principal problema a la hora de conseguir financiación en proyectos que cuenten con un PPA y por tanto aseguran que el PPA salga adelante. Todas las partes resultan ganadoras. Por una parte, los desarrolladores de renovables consiguen financiación para sus proyectos y los bancos cuentan con la solidez de las garantías del Estado. Por otra parte, los consumidores electrointensivos consiguen mitigar el riesgo de precios de mercado con una estructura de precios previamente pactada que los aleje de la volatilidad intrínseca de los mercados de electricidad. Actualmente los consumidores electrointensivos están entre los más perjudicados por los altos precios de la electricidad porque, generalmente, solo tienen cubierta la energía hasta el año siguiente y deben acudir al mercado de futuros para cubrirse más allá de ese horizonte. Además, en algunos casos deben acudir al mercado spot para comprar una parte de la energía. Si contaran con un PPA a cinco o diez años no estarían afectados por la situación de precios altos que se está viviendo en los mercados actualmente o la afectación sería mínima. Como valor añadido, los PPA les aportan previsibilidad en los costes de producción al tener definido el precio de la energía de los próximos años.

En diversas ocasiones en AleaSoft Energy Forecasting se ha comentado que una forma de limitar el impacto de los precios altos del mercado spot en la factura que pagan los consumidores, es conseguir que este mercado sea marginal, además de marginalista. Es decir, que la cantidad de energía que se negocie en este mercado sea mínima y que se fomenten los contratos bilaterales a largo plazo para evitar las turbulencias del mercado. Por lo tanto, el impulso a los PPA que se espera gracias a la activación de los créditos de la empresa pública de seguros Cesce también será positivo en este sentido. Por supuesto, también lo será en la consecución de los objetivos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en cuanto a potencia renovable instalada en el año 2030.

Los PPA entre consumidores electrointensivos y renovables solucionarán una parte de los problemas que intenta resolver el Gobierno con los reales decreto para frenar los efectos de la subida de los precios de electricidad. El principal problema de los reales decretos es la obligatoriedad que establecen dentro de un mercado con reglas establecidas a nivel europeo y la inseguridad jurídica que provocan algunas de las medidas, algo muy negativo en un momento en que se necesitan miles de millones de euros en inversiones para llevar a cabo la transición energética. En AleaSoft Energy Forecasting se considera más acertado fomentar los contratos bilaterales a largo plazo como medida para minimizar los efectos de los precios altos de los mercados de electricidad.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting de las perspectivas de los mercados de energía en Europa

La financiación de proyectos de energías renovables, especialmente con PPA, será uno de los temas a tratar en el webinar que se realizará el 11 de noviembre con ponentes de Engie España y de AleaSoft Energy Forecasting. Además se analizará la evolución de los mercados de energía en la actual crisis energética mundial.

Los proyectos híbridos que combinen una o varias tecnologías renovables, como la solar fotovoltaica y la eólica, y sistemas de almacenamiento de energía, como las baterías, pueden ser de gran interés a la hora de firmar un PPA con un consumidor electrointensivo porque aportan mayor estabilidad en el suministro de la energía requerida. En AleaSoft Energy Forecasting se realizan estudios, análisis e informes para proyectos de hibridación, cuyo objetivo es definir estrategias de optimización del funcionamiento de los mismos para maximizar y estimar sus ingresos teniendo en cuenta las previsiones de precios horarios de largo plazo del mercado.

