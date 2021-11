Diseñar una casa de madera a medida es posible con Grupo Delmader Emprendedores de Hoy

Diseñar una casa de madera y ajustarla a la medida de las necesidades y el presupuesto de cada cliente es posible con Grupo Delmader. La compañía, fundada en el año 2000, incrementa las alternativas que ofrece para aquellas personas interesadas en un inmueble que lleve su marca personal.

La empresa asegura que tiene la posibilidad de complacer cualquier exigencia creativa del cliente, porque dispone de un novedoso sistema de construcción integral y flexible. Además, esta puede construir en cualquier parte de la geografía peninsular e insular, sin importar las condiciones del terreno y con fecha de finalización garantizada.

Primera calidad en madera para las casas Grupo Delmader aclara que aunque los diseños puedan ser aportados por los clientes, la calidad de los materiales empleados siempre está garantizada. Todos los materiales utilizados en la construcción de sus proyectos llevan marcado el sello CE, que garantiza el cumplimiento de la normativa urbanística actual.

La compañía utiliza madera maciza de pino ártico en paredes exteriores e interiores. Esta proviene de árboles de crecimiento lento, de más de 100 años, secada de manera uniforme a 18 grados centígrados, lo que garantiza su durabilidad. Toda la madera de paredes y vigas se asienta sobre una base de hormigón, calculada de acuerdo a las necesidades de diseño.

En algunas zonas geográficas del país, se hace necesario un tratamiento autoclave antihumedad para la madera de las vigas, también los aglomerados que se colocan en la parte inferior del inmueble son antihumedad. En la parte superior, donde se ubica la tarima de la casa, se pone un aislamiento de lana de roca.

Proyectos habitacionales con un sello particular Las casas de diseño han tenido una gran acogida entre las personas que quieren ejecutar sus propios proyectos habitacionales con un sello particular. Sin embargo, tanto la estructura como la infraestructura deben cumplir las normas básicas para la construcción de edificaciones.

Por este motivo, toda la estructura de los proyectos de Grupo Delmader está medida y cortada milimétricamente en la fábrica, siendo un trabajo que se hace previa supervisión de los arquitectos. En algunos casos, por exigencias técnicas, se utilizan vigas laminadas y sobre la tarima superior se puede usar pizarra sintética, loza gallega o teja; según lo contemplado en el proyecto.

La madera de pino o abeto de los rodapiés, tarimas o tapajuntas cumple con las normas de fabricación de su país de origen, Finlandia. Estos parámetros exigen ciertas medidas en grados de humedad, ignífugos y tratamientos antiparasitarios. Toda una combinación de controles de calidad y materiales de primera para garantizar un proyecto personalizado y duradero en el tiempo.

