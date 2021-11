Lautoka Urbana enumera las 10 cosas a tener en cuenta antes de hacer una reforma integral Emprendedores de Hoy

viernes, 5 de noviembre de 2021, 14:34 h (CET)

Las personas que quieren llevar a cabo una reforma integral en su hogar, en muchas ocasiones, no saben cómo empezar ni los pasos que se deben seguir.

Lautoka Urbana, especialistas en diseño de viviendas con más de 15 años en el mercado, a través de sus plataformas digitales enumeran las 10 cosas a tener en cuenta antes de hacer una reforma integral. Estas incluyen información que permite orientar, en la medida de lo posible, una reforma vinculada con el diseño de interiores o, en general, de arquitectura. A pesar de esto, lo más importante es contratar a profesionales como los de Lautoka Urbana para que asesoren a los interesados durante todo el proyecto.

¿Qué hay que tener en cuenta en una reforma integral? Lo primero que la persona debe tener en cuenta para su proyecto de reformas integrales es el diagnóstico sobre el estado del inmueble. Esta información es vital para saber qué es lo que no se puede conservar y lo que no es tan importante. El segundo aspecto importante es el presupuesto, ya que una correcta planificación debe contar con una previsión presupuestaria para este tipo de trabajos.

Después, el siguiente elemento a considerar es la mano de obra disponible. En este caso, lo mejor es contratar a empresas para que dirijan los proyectos y se encarguen de diseñar, planificar y ejecutar.

El cuarto elemento imprescindible es el tiempo de obra. Se debe apartar un espacio de cada día al proyecto, para buscar al equipo adecuado con los precios más competitivos. Este tiempo también servirá para el quinto aspecto a tener en cuenta y es la búsqueda del diseño. La persona debe saber lo que quiere hacer para tener un presupuesto aproximado, un tiempo de ejecución y un equipo que pueda llevarlo a cabo.

¿Cuáles son los últimos pasos importantes del proyecto? La segunda parte de tips para preparar una reforma también es muy determinante.

El sexto aspecto en un trabajo de reforma es la comparación de ofertas. Una vez que se consigue la información de las empresas, la persona interesada debe comparar las condiciones generales del contrato, qué garantías ofrecen, los precios y los tiempos de ejecución.

Más tarde, se debe buscar una asesoría de confianza. Aunque no se trate de un profesional, lo más importante es que sea una persona cercana y con experiencia propia. Lautoka Urbana recomienda que este tipo de proyectos no se realicen en solitario.

La octava recomendación es conocer qué permisos de obra necesita el proyecto, tanto con los entes de gobierno como con la asociación de vecinos.

Por otro lado, Lautoka Urbana recomienda estudiar el espacio físico, ya que las reformas implican mover muebles y hasta sacarlos de la casa, es decir, se debe tener un espacio para almacenarlos durante la obra.

Finalmente, la décima cosa a tener en cuenta antes de iniciar una reforma integral es el cronograma. Los trabajos deben siempre comenzar con lo más pesado y terminar con los acabados.

Las personas interesadas en contratar la asesoría de Lautoka Urbana pueden contactar con ellos a través de su página web.

