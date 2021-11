Puertas blindadas, características y guía de elección, por FORTISEGUR Comunicae

viernes, 5 de noviembre de 2021, 16:30 h (CET) Las puertas blindadas son puertas de entrada especiales para viviendas y oficinas que, gracias a una estructura interna reforzada, son capaces de proteger contra los robos, impidiendo el acceso no autorizado y los ataques externos de ladrones Cómo elegir una puerta blindada

La instalación de una puerta blindada es ya el primer paso para la protección de una vivienda. Para que una puerta blindada sea eficaz, debe tener ciertas características constructivas y de rendimiento que le permitan realizar su función de protección de forma óptima.

Hay que prestar atención al comprar una puerta blindada a la importante repercusión en el ahorro energético: la puerta no debe convertirse en un punto frío de la casa, sino que debe proteger contra los puentes térmicos y evitar la condensación, además de proteger contra el moho y los ambientes insalubres.

Hay infinidad de puertas blindadas en el mercado: conocer sus características ayuda a poder elegir la mejor puerta de seguridad.

Clases de seguridad para puertas blindadas

El nivel de seguridad que ofrece una puerta de seguridad varía en función de varios factores.

Para saber qué puerta de seguridad es la mejor, o la más segura y adecuada para cada vivienda hay que analizar las características de la puerta blindada y en qué clase de seguridad se encuadra.

Las clases de antirrobo van de un mínimo de 1 a un máximo de 6. Las clases 5 y 6 no suelen utilizarse para las puertas de las viviendas, sino para las de los bancos, por ejemplo.

Las puertas de seguridad certificadas de clase 3 y 4 se utilizan para las viviendas. Para obtener la certificación, se someten a pruebas de intrusión que varían según el nivel de protección.

Puertas blindadas de acero y acero galvanizado

Para garantizar la máxima seguridad y durabilidad, las estructuras internas de la hoja y el marco de las puertas blindadas son de acero. Además del bloque de acero, se insertan varios refuerzos internos, así como rostrillos de acero en el lado de las bisagras, y pernos centrales e inclinados para evitar que se retraigan bajo una fuerte presión.

Muchas puertas acorazadas de calidad utilizan acero galvanizado, un tipo especial de acero procesado con un método innovador (un proceso especial de perfilado que, gracias a unos rodillos, convierte la chapa de acero galvanizado en un perfil de secciones continuas que se ensamblan y sueldan con láser) que evita que el marco se oxide o se caliente demasiado, que se deforme con el paso del tiempo y también que haya problemas de estabilidad.

Características y estructura de las puertas blindadas

La elección de una puerta blindada es un paso importante para la seguridad, y también por el impacto estético que esta elección tendrá en toda la vivienda: la puerta de entrada es, de hecho, la primera tarjeta de visita de una casa.

Pero, ¿cómo elegir la mejor puerta de seguridad? A continuación, se desglosa una puerta blindada en todos sus componentes y características.

Componentes de una puerta de seguridad

- Contra marco o marco "falso

Este es el punto de conexión entre la pared y el marco real de la puerta de seguridad. Representa el armazón galvanizado, y se amuralla o se atornilla a la pared, convirtiéndose en uno con ella. Existen diferentes modelos que varían en función del acabado estético de la puerta de seguridad y también modelos con rotura de puente térmico para garantizar el máximo aislamiento.

- Marco

El marco, también de acero, se fija al contramarco y permite unir la hoja móvil al contramarco, formando un único cuerpo integrado en la pared. En algunos modelos, el marco es visible y es posible elegir el color para que coincida con el acabado del revestimiento de la puerta. Puede equiparse con bisagras visibles u ocultas: para un mayor impacto estético, las mejores puertas blindadas están equipadas con tapas de bisagras y tornillos impresas en el mismo color que los acabados, y las juntas también tienen colores a juego con el modelo específico. Estos detalles marcan la diferencia tanto en la seguridad como en la estética de la puerta.

- Carenados perimetrales

Es el marco de acero que rodea el perímetro de la hoja de la puerta de seguridad. Muchos fabricantes utilizan esta zona para exponer su marca, el marcado CE (que garantiza que el producto cumple todas las disposiciones exigidas por la Comunidad Europea, desde el diseño hasta la fabricación, la comercialización, la puesta en servicio del producto y su eliminación).

- Estructura interna o "cuerpo

Se trata del corazón de la hoja de la puerta de seguridad, fabricado en acero galvanizado perfilado y soldado con láser, que luego se recubrirá con los paneles interiores y exteriores. La estructura interna varía en función de las prestaciones de la puerta y de su valor de clase de protección antirrobo: tiene refuerzos internos, puntos de cierre y previsión de bisagras visibles u ocultas.

- Mirilla

Todas las puertas blindadas están equipadas con una mirilla. Hoy en día, además de la mirilla tradicional, también es posible equipar la puerta de seguridad con una mirilla electrónica, un extra opcional que permite ver una imagen clara y ampliada de quién está al otro lado de la puerta, a través de una pantalla con visor digital.

- Paneles aislantes

Para mejorar las características termoacústicas, la carcasa puede rellenarse con materiales aislantes como lana de roca, poliestireno, silicatos o aerogel.

- Panel de cubierta (interior)

Es el panel interno que viste el corazón metálico de la puerta de seguridad y define su aspecto interno. Puede ser igual o diferente al panel exterior, para que esté más en consonancia con el mobiliario y el estilo de la casa, eligiendo el acabado que mejor combine con las puertas interiores.

- Panel de revestimiento (exterior)

Es el panel exterior que viste el corazón metálico de la puerta de seguridad y define su aspecto exterior. Puede ser igual o diferente al panel interior, dependiendo de varios factores: por ejemplo, en un bloque de pisos el panel debe ser lo más parecido posible al de las otras puertas existentes. Si la puerta de seguridad está expuesta directamente al exterior, será necesario elegir un material de acabado adecuado para la exposición a la intemperie.

Los revestimientos determinan la estética de la puerta: hoy en día puede elegir revestimientos con un diseño moderno y más contemporáneo, con materiales innovadores y mano de obra refinada, o modelos más tradicionales, donde la esencia y el color de la madera representan un estilo auténtico y refinado, atemporal.

- Bloqueo

Existen varios tipos de cerraduras de seguridad para puertas:

Mecánico, con cilindro europeo, doble cilindro o doble broca

Eléctrico

Motorizado ​- Cilindro europeo

El cilindro es un elemento muy importante de la puerta de seguridad: debe ser fiable y resistente al desgaste, ya que está sometido a un uso constante en el tiempo y es el primer punto de ataque de los ladrones. Las mejores puertas de seguridad utilizan cilindros europeos, un sistema que actualmente ha sustituido al antiguo sistema de doble paletón en cuanto a prestaciones técnicas y practicidad (como el tamaño de la llave, que es fácil de guardar en el bolsillo).

- Manillas

La forma y el acabado de las manillas deben estar en consonancia con el diseño de la puerta de seguridad: la elección de los accesorios también es muy importante, porque son los detalles los que marcan la diferencia. Las mejores puertas de seguridad pueden equiparse con manillas que pasan del interior al exterior, en lugar de pomos fijos o tiradores, desde formas más cuadradas hasta más redondeadas, en varios acabados: bronce, latón, aluminio cromado satinado o pulido, blanco mate, gris grafito y negro mate. Desde el interior, las asas se pueden retirar o retraer con un gesto muy sencillo, sin necesidad de utilizar llaves o pomos adicionales. También es posible coordinar la manilla de la puerta de seguridad con la de otras puertas de su casa.

- El escudo

El escudo es la protección frontal del cilindro, fijada junto con la cerradura para resistir los ataques dirigidos al cilindro europeo. Las mejores puertas blindadas están equipadas con un escudo a prueba de taladros y desgarros. Se trata de un elemento de acero endurecido, cuadrado o semiesférico, disponible en los mismos acabados que las manillas, para que se pueda combinar fácilmente.

Cerraduras de puertas blindadas

Las mejores puertas de seguridad están ahora todas equipadas con cilindros europeos: así, la seguridad está representada también por la imposibilidad de duplicar la llave sin la relativa tarjeta de seguridad.

Sin embargo, hoy en día las puertas de seguridad también pueden estar equipadas con cerraduras electrónicas inteligentes, que funcionan gracias a un sistema de lectura de tarjetas y a la comunicación por Bluetooth. Puede haber varios vectores de comunicación en el exterior: con un teclado, con un simple LED, con un lector de tarjetas y con un smartphone.

Puertas de seguridad sin llave

Con la cerradura electrónica, ya no es necesario utilizar llaves, gracias a la app que se puede instalar en cualquier dispositivo, con ella se puede:

Abrir la puerta cuando se está delante de ella (por razones de seguridad no se puede abrir cuando se está en otros lugares);

Autorizar el acceso a determinadas horas y trazar un mapa de las entradas para comprobar si se ha producido algún intento de apertura no autorizado;

Comprobar el estado de la puerta para ver si está abierta o cerrada. Por la propia seguridad de la propiedad y de la familia, lo mejor es contar con especialistas para la instalación de las puertas blindadas, ya que este proceso requiere de la experiencia y la garantía de profesionales, porque de ella depende el funcionamiento optimo de la puerta.

