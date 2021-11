Schneider Electric lanza la competición "MySchneider te impulsa" para empresas instaladoras Comunicae

viernes, 5 de noviembre de 2021, 14:47 h (CET) Schneider Electric busca empresas instaladoras que compartan su visión de sostenibilidad y eficiencia energética, a través de un nuevo concurso a través de su portal de partners electricistas mySchneider El concurso está dotado con tres premios valorados en 2000 euros Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, lanza un nuevo concurso dirigido a las empresas instaladoras, “MySchneider te impulsa”. El premio está dotado con tres premios valorados en 2000 euros. El objetivo es buscar empresas instaladoras que compartan la misma visión de sostenibilidad y eficiencia energética de Schneider Electric.

Este concurso se enmarca en el portal de partners mySchneider, cuyo objetivo es hacer crecer e impulsar el negocio de los instaladores electricistas. Para participar, las empresas candidatas deben explicar qué les diferencia dentro de su sector y en qué tecnologías se apoyan para crear hogares y edificios más sostenibles y eficientes. Los interesados solo tienen que registrarse en mySchneider como Instaladores Electricistas y rellenar el formulario de inscripción del concurso. El concurso estará abierto del 21 de octubre al 15 de diciembre y las candidaturas serán valoradas por expertos según los requisitos de participación.

La valoración del premio es de 2.000 €, cantidad que los ganadores podrán usar para impulsar su negocio a través de servicios de consultoría, formaciones, herramientas de visibilidad y ropa de trabajo. La aportación contempla un año de formaciones y consultoría online con Taktics, especializada en digitalización para empresas instaladoras, y la elección de dos de los siguientes servicios:

Instituto Schneider Electric de Formación – “Instalación puntos de recarga de vehículo eléctrico”

Posicionamiento Google My Business – 1 año de servicio con la empresa Localoo.

Kit de ropa de trabajo y vinilo para vehículo – A elegir entre varias opciones de prendas y vinilo.

Creación de página web – 1 año de servicio con el proveedor IONOS. Para más información: https://blogespanol.se.com/home-design/2021/10/22/myschneider-te-impulsa/

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

www.se.com/es/es/

