La Agrupación de Arquitectos Urbanistas inaugura un ciclo de debates sobre el urbanismo actual Comunicae

viernes, 5 de noviembre de 2021, 14:23 h (CET) Bajo el título "Diálogos de Urbanismo y Territorio", el próximo 8 de noviembre, Día Mundial del Urbanismo, comenzará un ciclo de debates que pretende poner sobre la mesa asuntos de actualidad e interés en el mundo del urbanismo A iniciativa de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de Castilla-La Mancha, perteneciente al COACM, la próxima semana se inaugurará un ciclo de debates bajo el título “Diálogo de Urbanismo y Territorio”, con el fin de dialogar acerca de asuntos de interés y de actualidad en el mundo del urbanismo. Ideado para celebrarse semestralmente, la pretensión es hacer llegar esta iniciativa a todas las demarcaciones provinciales del Colegio, por lo que la celebración de estos debates irá rotando por cada una de las provincias de la región.

El primero de estos debates tendrá lugar, en la Sede Regional del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La-Mancha, ubicada en Toledo en la C/ Hospedería de San Bernardo n.º1, el próximo lunes 8 de noviembre, de 18:30 a 20:30 horas, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Urbanismo. Se va a dedicar a “Los retos del urbanismo en la España vaciada”.

En la mesa de debate de este primer encuentro participarán Sonia Hernández, subdirectora adjunta de Políticas Urbanas de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura; José Antonio Carrillo Morente, director general de Planificación Territorial y Urbanismo en la Consejería de Fomento de la JCCM (pendiente de confirmación); Carmen Mota, de la Escuela de Arquitectura de Toledo y doctora en Urbanismo; Rafael Santiago, presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la administración local; Sara Bianchi, coordinadora de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa; y de manera telemática participarán Elena Carrasco Valera, Vicepresidente Segunda de la Diputación Provincial de Cuenca y Diputada para el Reto Demográfico; la Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla – La Mancha, Elena Guijarro, y Jesús Alique López, Comisionado del Reto Demográfico en Castilla – La Mancha.

“La idea es que estos encuentros sean en sí mismos un diálogo, un debate propiamente dicho. Las personas que están llamadas a participar de la mesa, no traerán un discurso o una ponencia particular. Se les planteará un tema en torno al cual debatirán abiertamente entre ellos y, si así lo marca el desarrollo de la actividad, también con el público asistente”, afirma el conquense Rubén Amigo, presidente de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de Castilla-La Mancha, que ejercerá de moderador del debate.

Al evento podrán asistir tanto profesionales del sector como cualquier persona interesada en el tema, hasta completar el aforo. “Queremos que los debates sean abiertos a la ciudadanía y que aunque la preponderancia en las intervenciones la tengan los miembros de la mesa, cualquier persona pueda aportar sus inquietudes y opiniones”, añade Rubén Amigo. Al término del debate tendrá lugar el acto de presentación y entrega del premio del concurso para el diseño del logotipo de la AAU-CLM, el cual aparece ya en el cartel que se adjunta para la difusión de la mesa redonda.

El segundo de estos debates estaría previsto para final del curso, hacia el mes de junio, y el tercero para noviembre de 2022, completando de esta manera un ciclo de debates que se celebrarían cada 6 meses.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.