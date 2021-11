MINI ELECTRIC hace una llamada global a la sostenibilidad a través del arte urbano contemporáneo Comunicae

viernes, 5 de noviembre de 2021, 14:32 h (CET) Cuatro localizaciones - Colón, Ortega y Gasset, Paseo de la Castellana y Serrano- se convierten, del 3 al 6 de noviembre, en espacios artísticos vivos, en lo que pretende ser una llamada global al uso de la conducción eléctrica como alternativa sostenible de movilidad. La exposición temporal cuenta con SpY, también conocido como el "Banksy español". Su obra, "Tierra", es una escultura de 25 metros de altura ubicada en Colón que invita a reflexionar sobre el efecto del ser humano en nuestro planeta Desde el pasado día 3 y hasta el 6 de noviembre cuatro artistas urbanos contemporáneos nacionales e internacionales – SpY, Arne Quinze, Diamantaire y Manu Campa -, modificarán cuatro localizaciones emblemáticas de Madrid - Colón, Ortega y Gasset, Paseo de la Castellana y Serrano-, con propuestas artísticas que convertirán la ciudad en una exposición al aire libre.

Esta exposición, denominada MINI Electric Art, es una clara apuesta de MINI España por la cultura, el mundo del arte y diseño, y la recuperación del pulso de la vida en la ciudad. Lo hace de la mano de MINI Electric, su concepto de conducción más sostenible.

El recorrido, que comienza en la Plaza de Colón, se inaugura con la obra “Tierra”, de manos del artista SpY, el ‘Banksy español’. Una espectacular esfera luminosa de 25 metros de altura, equivalente a un edificio de 7 pisos. Esta obra, invita a la gente a reflexionar sobre la relación con “nuestro hogar” y el efecto del ser humano en el planeta.

MINI propone conectarse con las emociones que suscita el arte con su modelo 100% eléctrico, el MINI Cooper SE. Con Anna Dimitrova, gestora cultural y galerista, como comisaria del evento y las obras de los 4 artistas. Estas cuatro creaciones artísticas podrán disfrutarse no solo por los transeúntes de las plazas o calles citadas, siempre de forma segura, sino que además tendrán otros testigos de excepción, más de 100 conductores que podrán participar en el test drive exclusivo del MINI ELECTRIC.

Los interesados en realizar el test drive pueden apuntarse en este enlace: Los coches se someterán a procesos de higienización por cada usuario que lo utilice. Se seguirán al 100% los protocolos de seguridad emitidos por las autoridades sanitarias. Plazas limitadas

OBRAS Y ARTISTAS

SpY (Plaza de Colón).

El ‘Banksy español’ uno de los artistas urbanos más relevantes del panorama y exportador del talento español. Sus obran han estado en países como Francia, Alemania, Polonia, México, Estados Unidos o Japón. Comparado con Banksy, Keith Haring o Obey, nadie le ha puesto aún rostro ni ha sido fotografiado en público. Quiere que sus obras hablen por él.

Con MINI Electric Art, SpY vuelve a arriesgar y proyecta su obra de mayor altura. Una escultura de 25 metros de altura, el equivalente a un edificio de 7 pisos. Su nombre “Tierra”: una esfera luminosa alojada en el interior de una estructura cúbica, realizada con andamios de obra comúnmente utilizados en las construcciones de edificios. Invita a la gente a reflexionar sobre la relación del ser humano con el planeta.

Arne Quinze (Paseo de la Castellana, 12).

Artista, pintor y escultor belga. Su trabajo incluye de todo, desde pequeños dibujos y pinturas, esculturas de tamaño mediano hasta instalaciones masivas. Quinze nació en Bélgica en 1971 y actualmente vive y trabaja en Sint-Martens-Latem, una ciudad cercana a la ciudad belga de Gante. Conocido por sus instalaciones de arte público poco convencionales y controvertidas, su carrera comenzó en 1980 como artista de graffiti. Siempre cuestionó el papel de nuestras ciudades, a las que quiso convertir en museos al aire libre.

“Chamaleon Lupine”, es el nombre que recibe su obra expuesta, una representación de la visión del artista de la flor de lupino y una oda a la diversidad de la naturaleza. La misión del artista es devolver los colores y la importancia de la naturaleza a las ciudades monocromáticas de hoy y, sobre todo, plantar la necesidad de la naturaleza en la mente de las personas. Al igual que la naturaleza, las esculturas de Lupine revelan una dicotomía que se convierte en una fuerza de diálogo e inspiración.

Diamantaire (Serrano, 70).

Aclamado escultor francés cuyas obras han sido expuestas internacionalmente y se encuentran en colecciones permanentes.

Después de enamorarse de una etiqueta de graffiti en una revista cuando era un adolescente, decidió dedicarse al arte y el metal. Desde 2011, ha estado desarrollando un proyecto de arte callejero sobre el tema de los diamantes, recolectando espejos abandonados y reinventándolos como obras de arte públicas en las paredes. Desde entonces, ha creado alrededor de 1.800 de estas obras en todo el mundo. Sus esculturas son impresionantes universos caleidoscópicos que juegan con la luz y la dimensión con acero y espejos.

En MINI Electric Art expone “Placa”. Una invitación al espectador a sumergirse en el corazón de su curiosidad. Sus obras representan el máximo símbolo del lujo, el diamante, y están compuestas principalmente de espejos desechados y pintura en aerosol. Distorsionar, deconstruir, descubrir y saber mirar los espejos para reencontrarse. La paciencia será un valor fundamental para jugar con esta obra única.

Manu Campa (Ortega y Gasset, 8).

Pintor nacido en Madrid en 1983. Lleva desde 2010 basando su obra en alguna de sus pasiones.

Desde hace unos años, es el mundo del motor en el que tiene puesta toda su atención. Los coches clásicos, otra de sus pasiones, se han convertido desde entonces en el motivo principal de su obra, siendo los reflejos o brillos de cada uno de sus cuadros su particular seña de identidad. Su estilo es algo pop, realista (sin el “hiper”) y figurativo. Ha expuesto su obra en ciudades como Miami, Madrid, Tokio, Nueva York, Oxford, Lisboa o Biarritz.

En esta exposición, su obra está representada en el propio coche, que reflejará una imagen Art Decó de la ciudad de Madrid. Inspirado en carteles antiguos y escenas de la ciudad convertido a su vez en un icono de movilidad por si mismo. Una obra del arte urbano convertida a su vez en parte de este paisaje urbano que lo rodea.

Dimitrova, comisaria de la exposición.

Esta galerista y gestora cultural afincada en Barcelona lleva años recorriendo el mundo revelando grandes talentos del arte urbano. Directora de Montana Gallery Barcelona, primera galería española especializada en graffiti, y fundadora de ADDA Gallery (Paris – Ibiza).

