Dorina Boutique, prendas para cualquier evento llenas de glamour y estilo Emprendedores de Hoy

viernes, 5 de noviembre de 2021, 14:01 h (CET)

El suceso de la temporada en el negocio del e-commerce de la ropa femenina es Dorina Boutique. Se ha convertido en la nueva referencia de estilo gracias a su combinación de moda, diseños exclusivos y personalizados con precios atractivos. Su finalidad es consolidar clientes a nivel internacional.

Con el sugestivo slogan “Brilla con nuestra colección”, esta start-up promete a sus clientas destacar del resto con sus piezas originales y de buen gusto que promueven un glamour impecable. Una página web ágil, rápida y llena de fotografías de alta calidad, muestra una gran variedad de productos para complacer a todo tipo de necesidades.

Piezas para toda ocasión y con mucho estilo En el poco tiempo que lleva en el mercado, Dorina Boutique ha reunido una selecta y ecléctica colección de piezas femeninas con un glamour exquisito. Tiene ropa para asistir a un evento especial, para ir al trabajo o para estar cómoda en una tarde de paseo.

En su página web, se puede encontrar toda la nueva colección 2021. Sets deportivos, vestidos de fiesta, minivestidos, faldas cortas, franelas y bolsos conforman los últimos lanzamientos de la tienda. Entre estos, destacan el vestido The Feminine Trick Midi o el Charlie Mini, excelentes para asistir al trabajo y después a un cóctel o un evento vespertino. Aunque predominan las faldas, los pantalones anchos o ajustados también tienen su espacio en este final de año.

En las propuestas de esta tienda online destacan los colores de la temporada otoño-invierno. Son las distintas tonalidades de beige y los infatigables blanco, negro y rojo en telas unicolor o estampadas con distintas texturas.

Propuestas personalizadas para las más exclusivas Uno de los elementos diferenciadores que distinguen a Dorina Boutique de otros e-commerce de moda es su amplia propuesta de productos personalizados. Son diseños elaborados según las especificaciones de cada cliente, lo que garantiza que no habrá nunca dos piezas iguales. Las chicas pueden elegir entre bolsos tipo big bag, carteras, pantalones y faldas de piel, vaqueros o chaquetas tejanas.

El crecimiento de este negocio ha sido vertiginoso, teniendo en cuenta que comenzó en septiembre del 2020 con un perfil en Instagram y su web. La aceptación del público le ha permitido conformar lo que se denomina Colección Dorina.

También ha cuidado mucho la logística de envío para que represente un valor agregado al proceso de compra en la tienda. Dentro de la península, los pedidos llegan muy rápido y sin coste adicional para el cliente. Además, los compradores cuentan con 30 días para devolver aquellos productos con los cuales no queden satisfechos. La intención de Dorina Boutique es ganarse la confianza de su público para seguir creciendo y continuar siendo referencia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.