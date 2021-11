CIONE Grupo de Ópticas, pionero y líder de la logística en el sector óptico Comunicae

viernes, 5 de noviembre de 2021, 14:11 h (CET) CIONE con más de 1.000 ópticas, distribuye más de 800.000 pedidos al año, con un nivel de servicio del 99,83% La historia de Cione comenzó en 1973. Este casi medio siglo de historia apoyando al óptico independiente, CIONE se ha convertido en el referente del sector óptico nacional a nivel logístico.

La empresa dispone de más de 82.000 referencias de lentes oftálmicas y de contacto, monturas y gafas de sol, audiología, soluciones de mantenimiento, complementos, accesorios, herramientas y consumibles. La calidad, el diseño y los precios más competitivos son sus señas de identidad para sus asociados. Nadie dispone en el sector óptico, de una gama tan amplia de productos y servicios.

Cada año distribuye entre sus socios más de 2,5 millones de artículos de marca propia, de carácter exclusivo y con unas condiciones económicas inmejorables.

CIONE Grupo de Ópticas tiene presencia en Portugal, donde en la actualidad cuenta con más de 100 ópticas distribuidas por todo el país, a las que también se ofrece servicio diario de entrega.

Líder logístico en el sector óptico

CIONE dispone de una plataforma logística de más de 3.000 m²: un almacén automatizado en Las Rozas, y dos almacenes reguladores, uno de ellos en Tenerife, con el que presta un servicio integral al sector óptico.

El almacén automatizado central de CIONE, en Las Rozas, cuenta con ocho robots verticales, con una altura de hasta 15 metros, y un robot horizontal, con tres carruseles de 20 metros de largo, controlados por uno de los mejores softwares de SGA (Sistema de Gestión de Almacén). CIONE tiene una capacidad de rendimiento teórico óptimo de más de 2.500 líneas de pedido por hora, lo que le hacen ser, el líder del sector a nivel logístico.

En la actualidad CIONE distribuye más de 800.000 pedidos al año, con una media de 300.000 expediciones, que incluyen las 2.5 millones de líneas de pedido. Y todo ello, con un nivel de servicio del 99,83%.

Excelencia en el servicio

La capacidad tecnológica y operativa de CIONE permite que los pedidos realizados por su portal de compras hasta las 21 horas del día son entregados el día siguiente por la mañana en cualquier punto de España y Portugal. En un mundo globalizado, tan altamente competitivo y con todas sus complejas cadenas de suministro, un buen aprovisionamiento y un servicio orientado a la excelencia marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. La plataforma tecnológica y operativa de CIONE está diseñada para entregar el producto en las ópticas cuando lo necesitan.

Los acuerdos de CIONE con las compañías de transporte y su operatividad logística permiten que, en las provincias de Madrid y Tenerife se entreguen dos repartos diarios, de manera que los pedidos que se formulan por la mañana, se puedan entregar por la tarde.

CIONE lleva años volcado con e-Commerce, uniendo el canal físico de ventas con el online. Desde la plataforma logística, cada óptica elige dónde enviar el pedido, incluido el envío directo al domicilio del cliente. Este servicio ha prestado un apoyo fundamental a muchas de las ópticas asociadas en tiempos de COVID.

La trazabilidad de los pedidos y de los envíos de CIONE se realiza desde la plataforma online que sus ópticas tienen a su disposición, en cualquier momento se puede comprobar el estado a través del interfaz MY CIONE ONLINE, en los servicios siempre conectados online, con las empresas de transporte punteras en el sector óptico.

Y CIONE cierra el círculo, con su departamento especializado de postventa, donde se gestiona toda la logística inversa de la compañía, una excelente gestión tanto de las devoluciones, retornos y garantías ofrecidas a sus asociados, así como de los residuos generados en el proceso.

Taller de montaje y Biselado remoto, dos de los servicios más valorados

CIONE cuenta con taller de montaje, reparación y coloración con servicio de entrega de 24 a 48 horas para sus asociados con el que les apoya, cubriendo estas necesidades con un servicio 360º para aquellos ópticos que lo requieren, puntualmente en vacaciones o a lo largo de todo el año, liberando con ello el tiempo de montaje para la atención al paciente.

Asimismo, CIONE cuenta con un servicio de biselado remoto, que es uno de los de mayor crecimiento en la empresa. El apoyo tecnológico de su biseladora industrial Mei, con capacidad de realizar 70 biselados por hora, permite que los trabajos terminados se puedan entregar en 24 horas en cualquier punto de España o Portugal.

Un paso más hacia la digitalización y mejora del medioambiente

A día de hoy, todos los procesos operativos del centro logístico están orientados a la digitalización y a la mejora en el medioambiente, y cuenta con todas las certificaciones de calidad. CIONE, con la mirada puesta en el presente, pero también en el futuro, ha convertido el código QR en parte fundamental de sus proyectos para el año 2022: todos los albaranes de entrega en los envíos serán digitalizados.

Servicios logísticos 360º especializados a empresas

Con un equipo multidisciplinar y especializado, CIONE presta sus servicios especializados 360º a empresas que tienen la necesidad, tanto de un apoyo logístico integral, o bien cubriendo parte de la cadena de suministro, siempre al menor coste y con el máximo nivel de servicio.

