El plan de 90 días de Andrea Torres promueve el autocuidado, la salud y el bienestar

viernes, 5 de noviembre de 2021, 13:55 h (CET)

Para que una persona consiga una salud y bienestar plena es clave que se dedique tiempo y autocuidado diariamente. Esto se puede lograr adquiriendo una serie de hábitos como seguir una alimentación balanceada, hacer ejercicio, mantener siempre una actitud positiva, etc.

La especialista Andrea Torres ayuda a las personas a desarrollar un estilo de vida más saludable para potenciar la salud y el bienestar. Actualmente, ofrece el plan “90 días para mí #PorqueMeQuiero” orientado a mejorar dichas rutinas. Se trata de un acompañamiento online que se realiza a un grupo de 8 mujeres que serán guiadas para crear nuevos y mejores hábitos.

Andrea Torres ayuda a mejorar la salud y el bienestar en 90 días El plan de “90 días para mí #PorqueMeQuiero” de Andrea Torres no consiste en perder peso o tomarse unas largas vacaciones, sino en adoptar un estilo de vida más saludable. Esto se logra a través de una alimentación sana, una rutina de ejercicios constante y un mayor contacto con la naturaleza. Además, la especialista destaca que el autocuidado es esencial para toda persona y que durante esas semanas se trabajan aspectos como la autoconciencia, el desarrollo de una actitud más positiva, etc.

En este plan, Andrea Torres acompañará a un grupo privado de 8 mujeres, con el fin de ayudarles a crear esos nuevos hábitos saludables y a no estar solas mientras desarrollan los objetivos que cambiarán por completo sus estilos de vida. Es importante mencionar que el plan es online, las sesiones son realizadas cada semana en directo y el acceso al contenido se ofrece durante un tiempo ilimitado.

Los 4 pilares del plan de 90 días de Andrea Torres El primer pilar es la alimentación, un factor importante que determina cómo el organismo funciona y combate o evita las enfermedades y otros problemas de salud. En este plan se crea una nueva relación con la comida y a preparar en poco tiempo platos saludables, incluyendo desayunos, snacks saludables, smoothies y bebidas.

El segundo pilar es el ejercicio y el programa de acompañamiento ayuda a crear una nueva relación con el deporte para disfrutar de sus excelentes beneficios, como aumentar la autoestima y energía.

El tercer pilar es la naturaleza, donde el objetivo es detenerse un momento a observar y escuchar el cuerpo valorando el aquí y el ahora. Esto incluye también conocer el beneficio que dan las plantas, cosméticos naturales, aceites esenciales, etc. para el cuerpo.

El último pilar es el autocuidado, donde se trabaja la autoconciencia, la atención plena en una misma, la adopción de actitudes más positivas y la reducción del estrés, la ansiedad y negatividad.

Con la aplicación de estos 4 pilares y el acompañamiento de Andrea Torres es posible mejorar el estilo de vida y desarrollar un cuerpo y mente más saludables.

