Asesority consigue 640 sentencias estimadas de tarjetas revolving

viernes, 5 de noviembre de 2021, 13:27 h (CET) En 10 meses del 2021, los abogados de Asesority consiguieron 640 sentencias estimadas de nulidad de intereses de tarjetas revolving por usura y falta de transparencia, en juzgado de toda España En 10 meses del 2021, de enero a octubre, los abogados de Asesority, especialista en reclamaciones bancarias online, consiguieron 640 sentencias estimadas por usura y falta de transparencia de tarjetas revolving, en juzgado repartidos por toda España.

La mayoría de estas sentencias son condena en costas a las entidades bancarias, que además de anular los intereses y devolver todo lo cobrado, tienen que pagar los honorarios del abogado y procurador.

Los procedimientos de reclamación de tarjetas revolving, tienen una duración media de 10 meses en el Juzgado, pero valen mucho la pena para todos los afectados, ya que recuperan una media de 4.000 € de intereses, y en muchos casos consiguen cancelar la deuda pendiente. Deudas que llevan años pagando, y que parece que nunca se termina, ni se reduce con el paso de los años, a pesar de pagar y pagar cuotas mensuales. La causa está en lo poco que se amortiza y los altos intereses que se aplican a cada liquidación mensual.

Sentencias de usura estimadas por entidades

Wizink 419, Cofidis 35, Cetelem 27, Bankinter Consumer 25, Caixabank Payments & Consumer 17, Servicios prescriptor y medios de pago (Evofinance) 15, Banco Santander 14, Santander Consumer Finance 11, BBVA 9, Banco Sabadell 6, Servicios Financieros Carrefour 5, Caixabank 4, Oney servicios financieros 4, Otros 49.

Llama la atención como el mayor número de sentencias se corresponde al banco Wizink, al ser la entidad en las que se centraron las reclamaciones de tajetas revolving, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo del 2020, que entendió que había usura en una tarjeta Wizink al aplicar un interés del 26% TAE.

Las sentencias son mayoritariamente de los juzgados de Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Málaga, Asturias, Canarias y Galicia, pero hay de muchas pequeñas poblaciones de toda España, ya que se presentan en el Juzgado de 1ª Instancia que corresponde al domicilio del titular de la tarjeta.

Aumento de reclamaciones y sentencias por usura en los próximos meses

La previsión es que esta cifra siga aumentando en los próximos meses, ya que el volumen de demandas y reclamaciones de intereses de tarjetas revolving no para de crecer. Y es que desde la sentencia del Tribunal Supremo del 4 de marzo de 2020, los juzgados no paran de recibir demanda de este tipo, que amenazan con colapso como ya ocurrió con las cláusulas suelo de las hipotecas, por el gran número de afectados.

David Alfaya, abogado y CEO de Asesority, explica que el volumen de las sentencias estimadas aumentará con las reclamaciones de microccréditos por la usura de los intereses que pueden superar el 24.000% TAE, en estos préstamos rápidos y de pequeñas cantidades; y por las reclamaciones por usura en préstamos al consumo y para la compra de coches, donde en muchos casos también se aplicaron intereses desproporcionados y muy superiores a las medias que se publican en las tablas del Banco de España.

