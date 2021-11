La instalación de puntos de carga, clave para afrontar la movilidad eléctrica, apunta Lodeal Green Comunicae

viernes, 5 de noviembre de 2021, 13:31 h (CET) La instalación de puntos de carga es una tarea esencial para cualquier propietario o usuario de vehículos eléctricos o híbridos enchufables una vez se van conociendo más regulaciones restrictivas de los vehículos contaminantes movidos por combustión, señalan desde Lodeal Green El nuevo paradigma de la movilidad sostenible, en el que se prioriza el uso de vehículos limpios frente a los convencionales propulsados por motores de combustión, requiere que todos los recursos para mantener estos automóviles estén en perfectas condiciones; una de las principales tareas a realizar cuando se esté planteando la posibilidad de disponer de un coche eléctrico o híbrido enchufable es pensar en la instalación de puntos de carga, ya sea en el ámbito doméstico o corporativo.

Además, los responsables de recintos de aparcamientos regulados también deben sopesar la posibilidad de ofrecer a sus clientes la última tecnología para recargar la energía de sus vehículos en su superficie.

Dónde se pueden instalar puntos de carga

A continuación, se enumeran los puntos más comunes donde se suelen instalar estos dispositivos destinados a capacitar a los automóviles para su uso, como si de una gasolinera se tratase en el caso de los modelos que se pretenden dejar atrás con tantas normativas restrictivas para las emisiones nocivas a la atmósfera:

Ámbito residencial: ya sea un garaje particular o el parking de una comunidad de vecinos, los profesionales especializados en el montaje de esta maquinaria adaptan su trabajo para que sus capacidades y prestaciones se adecúen a la perfección a las características del vehículo.



Empresas: cada vez más empresas apuestan por ofrecer a sus trabajadores puntos de carga para los vehículos de sus empleados, ya sean de una flota corporativa o de propiedad particular, a través de tarjetas RFID que permiten que los usuarios lo carguen teniendo un control total sobre este proceso.



Parkings o plazas públicas: tanto si se trata de un recinto de estacionamiento de control privado como si se encuentra en la calle (normalmente impulsados por instituciones, como los ayuntamientos), también son soluciones muy importantes para quienes disponen de vehículos de energías limpias.

Una de las grandes bazas de esta compañía respecto a otras del sector es su atención personalizada y la realización de todo tipo de solicitudes de subvenciones y ayudas, agilizando y facilitando la experiencia de los clientes.

Lodeal Green está comprometido con el uso de dispositivos de primera calidad y un servicio cercano y adaptado a las necesidades específicas de cada cliente, brindando siempre un servicio global que se traduce en los mejores precios del mercado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.