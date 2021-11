Un extraño paseo por el Portal de la Cunarda Venancio Rodríguez Sanz Lectores

viernes, 5 de noviembre de 2021, 13:37 h (CET) Cuenta una antigua, aunque no por ello menos verosímil leyenda, que en una breve población llamada Colungo (localidad oscense del Prepirineo Aragonés declarada Bien de Interés Cultural. Se encuentra muy próxima a la Villa Medieval de Alquézar y forma parte del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara así como del Parque Cultural del río Vero), ocurrieron ciertos hechos que consternaron a sus habitantes:

Cuentan que un ínfimamente gigante muerto viviente, cuyo exceso e iniquidad se entrelazaban, obligó a los espectros de ultratumba que le tallasen un anillo con una poderosa perla incrustada. De esa manera, el pestilente difunto pretendía dominar a todos los habitantes del contorno.

Una vez terminado el encargo, el titánico zombi se puso el colosal, a la par que mesmerizante anillo en su dedo. En ese mismo momento, la colosal piedra lo sepultó debajo de ella. Desde entonces hasta hoy, el desmesurado anillo permanece a la vista de todos, pero desde entonces nada sigue igual. Se murmura que el lugar está como endemoniado: se escuchan lamentos, quejidos, llantos...

Tienen lugar fenómenos paranormales que no tienen explicación razonable". En fin, la gente vuelve como hipnotizada. Sin ir más lejos, hace poco lo pude comprobar: fui allí y sí, es verdad lo que dicen. Aunque, si tienen curiosidad en verificar poltergeist, le recomiendo que no deje de visitar este extraordinario lugar, volverá totalmente cambiado...

