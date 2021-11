​Todos los Santos y la venta de flor cortada Jesús Domingo Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 5 de noviembre de 2021, 13:29 h (CET) Con la festividad de Todos los Santos y el siguiente día, el de los Difuntos, los españoles elegimos las flores como un símbolo de respecto y recuerdo que llevar a las tumbas de los seres queridos. Este hecho supone las ventas de flor cortada entre un 15-20% de las realizas durante todo el año, dato aportado por el presidente del Comité de Flor y Planta de FEPEX, Juan Daniel Marichal, siendo los crisantemos y las rosas las variedades más demandadas.



Claveles, lirios, azucenas, calas… son también muy demandadas por los consumidores que adquieren flores de forma puntual en esta festividad, mientras que las personas en las que tiene más arraigo la tradición de llevar flores a las tumbas, y lo hacen en distintas ocasiones a lo largo del año, con motivo de estas festividades (Todos los Santos y Día de Difuntos) prefieren adquirir variedades diferentes a las habituales y optan por variedades como el anthurium o las orquídeas. También se observa una tendencia a comprar productos más elaborados, mientras que antes se compraba la flor cortada y se colocaba directamente en las tumbas, ahora se busca un producto más elaborado, arreglos florales y diversas composiciones, según FEPEX.

Las flores son excelentes mensajeras de nuestras emociones. No es por casualidad que en los hitos más importantes de nuestras vidas siempre estén presentes las flores y plantas. Compartir y regalar flores y plantas es un poderoso acto de comunicación hacia los que más queremos y con todos aquellos que nos rodean, destacan desde la campaña Europa Florece, impulsada por FEPEX, que tiene como objetivo divulgar los beneficios para el bienestar que aportan flores y plantas, entre ellos la capacidad de comunicar sentimientos.

Me parece importante recordar también que el inicio de la celebración de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, se sitúa en el siglo IX, bajo el papado de Gregorio III quién estipuló tal día en el calendario religioso para una festividad que ya venía celebrándose siglos atrás para conmemorar a los mártires. El cuándo se comenzó a llevar flores a las tumbas no está tan definido en el tiempo, si bien un equipo internacional de arqueólogos dio a conocer, en 2013, el hallazgo de restos de flores coloridas y plantas aromáticas en enterramientos de entre 11.000 y 13.000 años de antigüedad en Israel. En este mismo estudio, se destacaba que las flores son fuentes externas de estímulos emocionales que impactan en las relaciones sociales humanas y que en algunas religiones son consideradas el camino directo para comunicarse espiritualmente. A las flores, entre los cristianos, están muy unidas las oraciones por los difuntos en especial estos días. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Al servicio de la democracia y de la paz Domingo Martínez Madrid, Burgos La sentencia del Tribunal Constitucional Venancio Rodríguez Sanz España, como Cristo, resucitará Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Presupuestos electoralistas Pedro García, Gerona Un extraño paseo por el Portal de la Cunarda Venancio Rodríguez Sanz