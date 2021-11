Los espacios reales y los virtuales Martín Martínez Martínez, Barcelona Lectores

viernes, 5 de noviembre de 2021, 13:26 h (CET) Si caminas por los espacios reales, es decir, por las calles de tu ciudad, o por una carretera cualquiera, te pueden engañar, insultar, y robar. Y también puedes pisar una tifa, o te puede atropellar un patinete. Tengo muy presentes dos robos, y he olvidado las malas respuestas.



Si te desplazas por los espacios virtuales, puede pasarte de todo. Casi las mismas cosas que en los espacios reales. Solo evitas las cacas de los perros y los vehículos que invaden las aceras.

El otro día hice una gestión por internet y me engañaron... Parece que pueden, robarte la clave de tu tarjeta, espiarte y descubrir las visitas que haces, utilizar tu identidad y más cosas. Puedes encontrarte, que la mujer con la que chatea es un legionario, que alguien está difundiendo mentiras sobre ti, y que esa oferta tan atractiva es una trampa.

Dicho esto, puede parecer que el mundo virtual es menos peligroso. Puede ocurrir que las personas que tienen este trastorno tan moderno, llamado «Fobia Social», sientan que deben aumentar su confinamiento. Es evidente que la virtualidad cambia la vida.

