ExpoNadó Sabadell, un fin de semana dedicado al embarazo, la infancia y las nuevas familias

viernes, 5 de noviembre de 2021, 10:31 h (CET) ExpoNadó, es la feria de bebés itinerante más importante de Cataluña, visita el Vallès Occidental los días 13 y 14 de Noviembre y ocupará el recinto de Fira Sabadell Todas aquellas personas que se plantean en un futuro cercano adentrarse en la aventura de ser padres, aquellos que ya han empezado la cuenta atrás, los que recientemente han entrado a formar parte del emocionante club de madres y padres o tienen ya hijos de hasta 4 años, tienen una cita ineludible en Sabadell, ciudad que acoge la tercera edición de Exponadó en el Vallès Occidental.

Los dos días de feria están comprendidos entre la mañana del sábado 10 hasta las 20 horas del anochecer del domingo 14 de noviembre con el siguiente horario de apertura: sábado y domingo la zona de exposición, conferencias y actividades, está abierta de 10 a 15h y de 16 a 20h, y zona exterior con foodtrucks de 10 a 20h de forma ininterrumpida.

A lo largo de todo el fin de semana se ofrecerán un gran número de talleres, conferencias, charlas y otras muchas actividades destinadas al disfrute de toda la familia.

ExpoNadó es una feria que ofrece a todos sus visitantes la posibilidad de vivir un fin de semana único, entretenido y emotivo en un marco incomparable cómo es el recinto ferial Fira Sabadell.

ExpoNadó cuenta con el aval de marcas como Novalac, Smileat, Agrupació Mutua, Ickle Bubba, Bb Grenadine, Kids & Us, e importantes representantes del mundo de la puericultura. A día de hoy, se puede decir que esta feria ya se ha convertido en una de las ferias de referencia dentro del sector.

Tres son los espacios que ocupa este certamen, la nave principal, un escenario de actividades exclusivas para embarazadas y bebés, y el auditorio. Por el auditorio principal pasarán ponentes de reconocido nivel y prestigio como Armando Bastida, Conchi García o Ramses Martí. En total, ExpoNadó Sabadell ocupará aproximadamente 4.000 metros cuadrados de feria.

Además reúne una gran propuesta de actividades y zonas infantiles clasificadas por edades, desde cuenta cuentos, a teatro infantil, pinta caras, hinchables, etc.

Asesoramiento gratuito

Para esta edición, ExpoNadó contará con un espacio de asesoramiento gratuito sobre embarazo, lactancia y postparto, para conseguir una sesión, los visitantes sólo tendrán que ir al estand de Les Mums y pedir cita.

Para conocer todas las actividades y comprar las entradas a precio con descuento de anticipada, consulta la web http://www.feriadebebes.es/ o descarga la app disponible para iOs y Android.

App Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.feriasdebebes

App iOs: https://apps.apple.com/es/app/exponadó-feria-de-bebés/id1485607391

